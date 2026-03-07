ПВО Иордании перехватили более сотни иранских ракет и дронов

Иорданская ПВО с начала эскалации перехватила 108 иранских ракет и дронов

Tекст: Мария Иванова

Системы противовоздушной обороны королевства зафиксировали пролет 119 ракет и беспилотных летательных аппаратов, сообщает ТАСС.

По данным военных, абсолютное большинство этих целей было успешно нейтрализовано в небе над страной.

Представитель вооруженных сил заявил: «Из 119 ракет и беспилотников, вошедших в воздушное пространство Иордании, 108 были перехвачены и сбиты». Статистика учитывает весь период с момента начала эскалации ситуации в регионе.

Также стало известно о работе специальных инженерных подразделений на земле. Группы саперов занимаются поиском и ликвидацией обломков снарядов, упавших после перехвата.

Ранее глава МИД Иордании Айман ас-Сафади пригрозил сбивать любые беспилотники в воздушном пространстве страны. Силы ПВО королевства перехватили иранские дроны во время предыдущих атак.