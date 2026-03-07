При стрельбе во дворе дома в Махачкале ранены два человека

В Махачкале два человека ранены при стрельбе из травматического оружия

Tекст: Тимур Шайдуллин

Два человека получили ранения в результате стрельбы во дворе многоквартирного дома в Махачкале, нападавшие скрылись с места происшествия, сообщает МВД Дагестана. По информации ведомства, сообщение о пострадавших поступило из республиканского ортопедо-травматологического центра.

В МВД Дагестана уточнили: «В полицию поступило сообщение из республиканского ортопедо-травматологического центра о двух доставленных с ранениями, полученными в результате стрельбы. Прибывшими на место происшествия полицейскими было установлено, что во дворе многоквартирного дома по улице Юсупова неизвестные применили травматическое оружие в отношении двух местных жителей, после чего скрылись на автомобиле».

В ходе оперативных мероприятий сотрудники полиции нашли автомобиль, на котором злоумышленники уехали, во дворе по улице Гамзата Цадаса. Правоохранительные органы установили личности всех участников происшествия и принимают меры для их задержания.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Верховный суд Дагестана признал местного жителя виновным в убийстве ректора Максуда Садикова и его племянника, назначив наказание в виде 15 лет строгого режима.

Ранее суд арестовал жителя Дербента, подозреваемого в убийстве женщины, на два месяца. А в январе на территории Дагестана сотрудники силовых ведомств уничтожили двух неизвестных боевиков.



