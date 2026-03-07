ЦАХАЛ заявил о ликвидации командиров элитного спецназа «Хезболлы» в Ливане

ЦАХАЛ заявил об ударах по объектам «Хезболлы» и командирам «Радван» в Ливане

Tекст: Мария Иванова

Армия обороны Израиля отчиталась об атаке на оружейные склады и военные объекты шиитского движения на юге Ливана и в районе Бекаа, передает ТАСС.

Целями также стали офицеры сил специального назначения «Радван».

«Армия обороны Израиля завершила очередную волну ударов по ракетным установкам, складам оружия и другим военным объектам «Хезболлы» в различных районах южного Ливана и в долине Бекаа», – говорится в заявлении армейской пресс-службы.

В ведомстве добавили, что на юге республики были нанесены удары по двум командирам спецназа. Они находились в командных центрах организации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Армия обороны Израиля атаковала военный объект и ракетные установки организации «Хезболла» в Ливане. Израильские ВВС поразили около 150 позиций для запуска ракет и командных пунктов шиитской организации.