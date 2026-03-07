Журналист из США Вароли: В Америке мне грозит 20 лет за защиту прав Донбасса

Tекст: Тимур Шайдуллин

Бывшему корреспонденту The New York Times и Bloomberg News Джону Вароли может грозить до 20 лет тюрьмы в случае возвращения в США за публичные заявления о правах жителей Донбасса. Сам журналист заявил об этом, выступая на Невском форуме друзей России, передает ТАСС.

Вароли подчеркнул: «Если я поеду обратно в Америку, меня ждет в лучшем случае нищета, а в худшем – 20 лет тюремного заключения за то, что я поддерживаю Россию. Что я сказал? Я просто во время своего выступления на федеральном канале сказал очевидную вещь: у народа Донбасса есть права человека, права выбрать свою судьбу».

Журналист считает, что власти США не уважают законы и ведут себя как силы «тотального зла», а противостояние с Россией назвал «войной сил добра против зла». Вароли также сравнил НАТО с «западным рейхом» и провёл параллель между историческими фигурами: «можно провести прямую линию: Наполеон – Гитлер – НАТО». По его мнению, цель западных стран – «полностью покорить Россию и уничтожить» её.

С 2019 года Вароли находится в «черном списке» в США из-за сотрудничества с российскими телеканалами. Журналист рассказал, что уже год живет в России, считая своей миссией борьбу с западной дезинформацией и участие в информационном противостоянии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Вароли заявил, что украинские войска вынуждены отступать из-за неготовности оборонительных линий, которые строились в спешке.

