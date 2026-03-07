Россиянина оштрафовали за опубликованную 12 лет назад картинку с пентаграммой

Суд Камчатки оштрафовал мужчину за сатанинскую символику в старом посте

Tекст: Мария Иванова

Судебная инстанция в Камчатском крае вынесла решение о наказании за публикацию изображения с пентаграммой 12-летней давности, передает РИА «Новости».

В материалах дела указано, что мужчина размещал картинки с запрещенной символикой на своей странице «ВКонтакте» в 2013, 2017 и 2020 годах. На самой ранней из них был нарисован человек у доски с пентаграммой.

Защита настаивала на истечении сроков давности, так как владелец аккаунта не вел его активно с 2019 года. Однако суд счел правонарушение длящимся, поскольку подсудимый не удалил контент добровольно. Демонстрация символики движения сатанистов, признанного в России экстремистским, продолжалась публично.

В итоге фигуранту назначили штраф. «Признать виновным в совершении административного правонарушения... назначить ему административное наказание в виде административного штрафа в размере 1 тыс. рублей», – говорится в документе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Тушинский суд Москвы назначил жителю столицы 15 штрафов за публикацию символики сатанизма (признано в РФ экстремистским и запрещено).

Ленинский райсуд Краснодара оштрафовал местную жительницу за размещение в соцсети фото пентаграммы и Бафомета.