Туристка сообщила о взрывах и задержках рейсов на Москву в Дубае

Tекст: Дмитрий Зубарев

Российская туристка Марина, находящаяся в аэропорту Дубая, рассказала, что утром услышала две серии взрывов, предположительно в результате работы систем ПВО, передает РИА «Новости». По её словам, «мы в аэропорту. Паники нет, звуки взрывов да, в моменте серией пошли. Дроны вроде как сбивают, обломки падают. Полтора часа назад серия. Потом тихо, и вроде как даже движение началось. Но вот в 9 часов снова. Вроде просто работа ПВО, но как-то не очень комфортно. Тут два рейса на Москву задерживают, один на 7 с лишним и второй на 9 с лишним».

Туристка уточнила, что в настоящее время, в 8:30 по московскому времени, пассажиров вновь начали возвращать к выходам на посадку. Ранее рейсы на Москву были задержаны более чем на 7 и 9 часов соответственно.

Жители Дубая также получили оповещение на телефоны о возможной ракетной угрозе. В сообщении содержалась рекомендация немедленно укрыться в ближайшем безопасном здании, держаться подальше от окон, дверей и открытых пространств и ожидать дальнейших инструкций.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Дубае, Манаме и Иерусалиме прогремели взрывы. Самолет Utair доставил пассажиров из Дубая в Тюмень. Власти Дубая отменили традиционные выстрелы в Рамадан из-за ракетных угроз.