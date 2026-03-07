КСИР уничтожил беспилотник Hermes-900 у южного побережья Ирана

Иранские средства ПВО сбили БПЛА Hermes-900 в провинции Хормозган

Tекст: Мария Иванова

Об инциденте сообщила гостелерадиокомпания Ирана со ссылкой на заявление военных, передает РИА «Новости».

В официальном сообщении подчеркивается враждебный характер цели. «Средства ПВО ВВС КСИР провинции Хормозган сбили у берегов провинции БПЛА Hermes-900 сионистского режима и преступной Америки», – говорится в заявлении.

Конфликт обострился в конце февраля, когда США и Израиль начали наносить удары по иранским объектам. Сообщается о разрушениях в Тегеране и гибели мирных жителей. Тегеран отвечает атаками по израильской территории и военным базам США в ближневосточном регионе.

Западные страны назвали свои действия превентивной мерой против ядерной угрозы. Однако теперь Вашингтон и Тель-Авив открыто заявляют о желании сменить власть в исламской республике.

Как писала газета ВЗГЛЯД, системы ПВО Ирана ранее сбили американский дрон MQ-9 Reaper и израильский Hermes 900.

Пресс-служба иранской армии ранее сообщала об уничтожении 35 беспилотников с момента нападения США и Израиля.

ВВС Ирана нанесли удары по американским базам в Персидском заливе и Ираке.