ПВО Саудовской Аравии сбила летевший к нефтяному месторождению беспилотник

Саудовские военные перехватили дрон над нефтяным месторождением Шайба

Tекст: Мария Иванова

Об отражении атаки заявило министерство обороны страны, передает РИА «Новости». Саудовские военные своевременно обнаружили и нейтрализовали угрозу.

«В районе Руб-эль-Хали был перехвачен и уничтожен беспилотник, направлявшийся к месторождению Шайба», – говорится в официальном сообщении ведомства.

Данный объект расположен в 800 километрах к юго-востоку от Эр-Рияда, в непосредственной близости от границы с ОАЭ. Месторождение является стратегически важным активом королевства с объемом добычи около 1 млн баррелей в сутки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ПВО Саудовской Аравии сбила три БПЛА к востоку от Эр-Рияда.

Ранее системы защиты королевства уничтожили девять беспилотников при входе в воздушное пространство.

Между тем нефтеперерабатывающий завод Aramco в порту Рас-Таннура временно остановил производство после удара дрона.