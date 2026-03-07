  • Новость часаВременный совет Ирана запретил удары по соседним странам
    7 марта 2026, 09:55 • Новости дня

    Израильский десант в форме ливанских военных рассекретили

    @ REUTERS/Hazem Ahmed

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военнослужащие Израиля попытались проникнуть в населенный пункт Наби-Шит, надев форму армии Ливана, однако их заметили местные жители.

    Израильский десант высадился в населенном пункте Наби-Шит, замаскировавшись под ливанских военных, передают «Вести». Коммандос Израиля надели форму армии Ливана в надежде остаться незамеченными, однако жители долины Бекаа обнаружили их и подняли тревогу. В результате военнослужащие оказались окружены.

    Агентство IRIB сообщает, что судьба израильских десантников в настоящий момент неизвестна.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, армия Израиля зафиксировала запуск ракет с территории Ирана. Израиль предпринял попытку высадить десант в Ливане. Число жертв ударов Израиля по территории Ливана достигло 123 человек.

    6 марта 2026, 15:25 • Новости дня
    Сбивший три истребителя США кувейтский летчик вошел в историю авиации

    @ Sra Olivia Gibson/U.S Air force/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Непреднамеренный инцидент с кувейтским летчиком, который за один вылет уничтожил три истребителя F-15E Strike Eagle ВВС США, стал рекордным случаем «дружественного огня» в современной авиации.

    Кувейтский летчик, который по ошибке сбил три истребителя F-15E Strike Eagle ВВС США, невольно вошел в историю авиации, пишет «Российская газета». Видео, где истребитель F/A-18 Hornet практически в упор уничтожает «Орла», вновь вызвало всплеск обсуждений в Сети. Часть пользователей высмеивает пилота, другие выдвигают версии о его возможных связях с Ираном.

    Летчик ВКС России и автор Telegram-канала «Воевода вещает» считает, что пилот из Кувейта установил два уникальных рекорда. Во-первых, он стал лидером по количеству сбитых самолетов за один вылет на истребителе четвертого поколения. Во-вторых, ему удалось нанести максимальный урон «дружественным огнем», сбив сразу три союзных самолета.

    По современным стандартам, маневренные воздушные бои с близкой дистанции считаются редкостью для истребителей 4-го и 5-го поколений, оснащенных дальнобойными ракетами и радарами. Однако этот случай показывает, что исключения из правил все же бывают.

    Для сравнения: Герой Советского Союза Николай Сутягин сбил на МиГ-15 во время Корейской войны 22 американских самолета, включая 15 F-86 Saber, а его сослуживец Евгений Пепеляев одержал 20 воздушных побед.

    В авиации асом считается пилот, сбивший пять и более самолетов; кувейтскому летчику до этого статуса не хватило лишь двух сбитых машин, иронизируют авторы публикации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 2 марта три американских истребителя F-15E были потеряны над Кувейтом из-за дружественного огня с земли. Позже выяснилось, что самолеты были сбиты в воздушном бою с F/A-18 Hornet ВВС Кувейта. А один из пилотов сбитого истребителя оказался в опасной ситуации, когда местные жители едва не забили его трубой.


    7 марта 2026, 03:59 • Новости дня
    Дмитриев пошутил о мольбах ЕС о поставках нефти и газа
    @ Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев иронично прокомментировал возможную зависимость Евросоюза от российских энергоресурсов и удобрений в условиях энергетического кризиса.

    Кирилл Дмитриев, глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, иронично предположил, что русофобам из Евросоюза придется умолять Россию о поставках нефти, газа и удобрений, передает РИА «Новости».

    В соцсети X Дмитриев разместил пост с анимацией персонажей мультфильма «Гадкий Я» и пояснил: «Слитое в сеть видео: Урсула (фон дер Ляйен), Кайя (Каллас) и типичный русофобный бюрократ из ЕС умоляют о российской нефти, газе и удобрениях».

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью подчеркнула, что страны Западной и Центральной Европы попали в энергетический коллапс из-за кризиса на Ближнем Востоке. По ее словам, европейцам стало фактически негде получать топливо.

    В результате эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив, а страховщики начали увеличивать премии и пересматривать страховые покрытия. Ормузский пролив остается ключевым маршрутом для поставок нефти и сжиженного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, специальный представитель президента России Кирилл Дмитриев заявил о необходимости сменить руководство Еврокомиссии и обратиться к России за поставками энергоресурсов для решения кризиса. Дмитриев также обратился к канцлеру Германии Фридриху Мерцу с вопросом о перспективах энергообеспечения страны.

    6 марта 2026, 14:50 • Видео
    Зеленский угрожает армией премьеру Венгрии

    Владимир Зеленский пообещал, что сообщит ВСУ телефонный номер премьера Венгрии Виктора Орбана. «Пусть они ему позвонят и будут общаться с ним на своем языке», – предложил он. В ответ Орбан заявил, что шантаж Зеленскому не поможет, а вот Венгрия «добьется своего силой».

    6 марта 2026, 17:54 • Новости дня
    Трамп назвал капитуляцию Ирана единственным вариантом завершения войны
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что не видит иного завершения войны с Ираном, кроме как полной капитуляции исламской республики.

    «С Ираном не будет никакой сделки, кроме безоговорочной капитуляции», – подчеркнул он в своей публикации в Truth Social.

    Трамп также отметил, что после этого этапа и при появлении «великого и приемлемого лидера» для Ирана, США совместно с союзниками и партнерами будут активно помогать стране. По его словам, цель заключается в том, чтобы вывести Иран из кризиса и сделать его «экономически более крупным, лучшим и сильным, чем когда-либо прежде».

    «Сделаем Иран снова великим», – заявил президент США.

    Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил о провале США в войне с Ираном.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему война США и Израиля против Ирана пошла не по плану.

    6 марта 2026, 22:25 • Новости дня
    Иран нанес ракетный удар по американскому авианосцу «Авраам Линкольн».

    Tекст: Вера Басилая

    Военно-морские силы Ирана выпустили береговую ракету по американскому авианосцу «Авраам Линкольн», находившемуся в зоне действия иранских вооруженных сил.

    Военно-морские силы Ирана нанесли ракетный удар по американскому авианосцу «Авраам Линкольн», передает ТАСС. По данным пресс-службы армии исламской республики, удар был нанесён береговой ракетной системой военно-морских сил.

    В официальном заявлении, которое цитирует гостелерадиокомпания, говорится: «Ракетная система военно-морских сил армии выпустила береговую ракету по авианосцу USS Abraham Lincoln».

    Тегеран ранее объявил о запуске четырех баллистических ракет по авианосцу «Авраам Линкольн».

    Пресс-служба КСИР сообщила об отступлении американского корабля в Индийский океан после ракетного удара.

    6 марта 2026, 22:50 • Новости дня
    Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана Пезешкианом

    Путин по телефону выразил соболезнование Пезешкиану в связи с гибелью Хаменеи

    Tекст: Вера Басилая

    В ходе телефонного разговора президент России Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан обсудили урегулирование ситуации на Ближнем Востоке и обменялись мнениями по поводу эскалации конфликта, сообщили в Кремле.

    Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, следует из сообщения Кремля в Max.

    Путин еще раз выразил глубокие соболезнования в связи с убийством верховного лидера Ирана Али Хаменеи, членов его семьи и представителей военно-политического руководства страны. Он также отметил многочисленные жертвы среди мирного населения на фоне израильско-американской агрессии.

    В ходе разговора была подтверждена принципиальная позиция России о необходимости немедленного прекращения боевых действий и скорейшего возвращения к политико-дипломатическому урегулированию ситуации. Президент России подчеркнул, что поддерживает постоянные контакты с лидерами стран, входящих в Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива.

    Масуд Пезешкиан выразил благодарность за проявленную Россией солидарность с иранским народом, который, по его словам, отстаивает суверенитет и независимость своей страны. Он также подробно проинформировал Путина о развитии ситуации в рамках нынешней острой фазы конфликта.

    По итогам беседы стороны договорились продолжать контакты по различным каналам для дальнейшего взаимодействия и координации позиций.

    Ранее Пезешкиан заявил, что ряд стран начали посреднические усилия для урегулирования конфликта.

    Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин ведет активные переговоры с лидерами ближневосточных стран, чтобы снизить напряженность после обострения ситуации в регионе.

    6 марта 2026, 18:15 • Новости дня
    «Аэрофлот» отменил все рейсы в ОАЭ с 12 марта

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    «Аэрофлот» приостановил полёты между Россией и ОАЭ из-за нестабильной ситуации в Персидском регионе, а возобновление полётов отложено на неопределённый срок.

    Авиакомпания «Аэрофлот» приняла решение отменить все рейсы между Россией и Объединёнными Арабскими Эмиратами с 12 по 31 марта, передает РИА Новости. Перевозчик объяснил, что это связано с нестабильной ситуацией в Персидском регионе.

    Последними по расписанию останутся рейсы, запланированные на 11 марта. В компании уточнили, что дальнейшее возобновление полётов будет возможно только после нормализации обстановки в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне рейс «Аэрофлота» из Дубая в Краснодар с 148 пассажирами на борту совершил вынужденную посадку в Нальчике из-за закрытия воздушного пространства над Краснодарским краем.

    Напомним, «Аэрофлот» уже отменял все рейсы в Дубай и Абу-Даби в день начала атаки США и Израиля на Иран и сохранял ограничение в течение всего дня 28 февраля. Ранее Ассоциация туроператоров России оценивала число находящихся в ОАЭ российских туристов в 50 тыс. человек.

    6 марта 2026, 13:09 • Новости дня
    КСИР ударил по Израилю сверхтяжелыми и гиперзвуковыми ракетами

    Тегеран задействовал ракеты Khorramshahr-4 с боевой частью весом 1,5 тонны

    Tекст: Мария Иванова

    В ходе 22-й серии атак иранские военные задействовали баллистические комплексы с тяжелыми боеголовками и новейшее гиперзвуковое вооружение.

    Корпус стражей исламской революции сообщил об использовании сверхтяжелых баллистических ракет средней дальности Khorramshahr-4 и гиперзвуковых систем Fattah, передает ТАСС.

    «22-я волна операции «Правдивое обещание – 4» началась с массированного запуска ракет Khorramshahr-4, Kheibar и Fattah», – приводит заявление военных агентство Tasnim.

    В сообщении уточняется, что боевая часть задействованных баллистических носителей достигает веса 1,5 тонны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские ударные беспилотники атаковали авиабазу Рамат-Давид и радиолокационный комплекс Мерон на севере Израиля.

    Корпус стражей исламской революции заявил об ударе гиперзвуковой ракетой по зданию израильского Минобороны и аэропорту Бен-Гурион.

    Ранее Тегеран применил аналогичное вооружение для поражения нефтеперерабатывающего завода в Хайфе.

    7 марта 2026, 06:24 • Новости дня
    США решили отправить в Средиземное море третий авианосец

    Tекст: Денис Тельманов

    Авианосец ВМС США «Джордж Буш» готовится к отправке в восточное Средиземноморье для участия в боевых действиях против Ирана.

    Телеканал Fox News сообщил, что третий авианосец США, «Джордж Буш», завершил учения у мыса Хаттерас в штате Северная Каролина и вскоре отправится на Ближний Восток.

    По информации канала, корабль должен отправиться в восточное Средиземноморье, где будет участвовать в военных действиях против Ирана.

    Ранее США и Израиль начали наносить удары по целям на территории Ирана, включая Тегеран, в результате чего были зафиксированы разрушения и жертвы среди гражданского населения.

    В ответ Иран наносит удары по израильским объектам, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Обстановка в регионе остается крайне напряженной, отмечает телеканал Fox News.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Франция перенаправила свою единственную авианосную ударную группу из Балтики в Восточное Средиземноморье из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.

    Американский корабль «Авраам Линкольн» подвергся атаке беспилотных летательных аппаратов в Оманском заливе и сменил дислокацию экстренно.

    6 марта 2026, 19:46 • Новости дня
    Трамп заявил о решении проблемы судоходства через Ормузский пролив

    Tекст: Валерия Городецкая

    Проблема судоходства через Ормузский пролив уже решена, заявил президент США Дональд Трамп.

    По словам американского лидера, этому способствовало уничтожение военно-морских сил Ирана, передает ТАСС.

    «Она уже решена. Мы уничтожили их ВМС», – процитировала Трампа журналистка CNN Дана Бэш.

    Ранее Иран заявил о поражении более десяти судов в Ормузском проливе.

    В пятницу иранская гостелерадиокомпания сообщила о применении ударных беспилотников по одному из судов, находившихся в Ормузском проливе.

    6 марта 2026, 14:50 • Новости дня
    Иран нанес удары возмездия по Израилю и объектам США за атаку на школу в Минабе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Иранские военные нанесли ракетные удары по целям США и Израиля утром 6 марта, сообщил Корпус стражей исламской революции (КСИР).

    В заявлении, которое приводит агентство Fars, отмечается, что атака стала ответом на гибель детей в результате нападения на школу в Минабе на юге Ирана, передает РИА «Новости».

    «22-я волна операции «Правдивое обещание – 4» была проведена в знак мести убийцам детей в школе Минаба... в огне оказались цели США и сионистского режима, протянувшиеся от Персидского залива до Тель-Авива», – говорится в официальном сообщении КСИР.

    Военные Ирана уточняют, что удары были нанесены по американским и израильским базам в районе Персидского залива, столице Израиля Тель-Авиве, а также по аэропорту Бен-Гурион и военным объектам в Хайфе. Для атаки были использованы гиперзвуковые ракеты «Хейбар» и сверхтяжелые ракеты «Хорремшахр».

    В КСИР подчеркивают, что запуск ракет прошел успешно.

    Ранее Иран вычислил пилотов, атаковавших школу для девочек в Минабе.

    Напомним, губернатор иранского города Минаб сообщил о гибели учеников в результате атаки на начальную школу.

    В Иране заявили о гибели 175 учителей и школьников из-за атак США и Израиля.

    6 марта 2026, 20:42 • Новости дня
    Иран сообщил о множестве жертв после удара по базам США в Бахрейне

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Вооруженные силы Ирана заявили о большом числе погибших и раненых среди американских военных после нанесенного удара по их базам в Бахрейне.

    Удар Ирана по месту дислокации американских военных в Бахрейне привел к значительным потерям среди личного состава. Центральный штаб вооруженных сил Ирана «Хатам аль-Анбия» сообщил, что речь идет о большом числе погибших и раненых среди военнослужащих США, передает ТАСС.

    В официальном заявлении штаба, которое распространила иранская гостелерадиокомпания, подчеркивается, что детали этой операции пока не раскрываются. Представители иранских вооруженных сил пообещали объявить подробности позднее.

    Ранее министерство иностранных дел Катара заявило, что Иран атаковал здания в Бахрейне, где размещались военные ВМС Катара. А 2 марта иранские военные  выпустили баллистические снаряды по американским военным объектам рядом с портом Салман в Бахрейне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Системы ПВО Бахрейна с 28 февраля уничтожили 78 иранских ракет и 143 беспилотника.


    6 марта 2026, 12:30 • Новости дня
    Кремль заявил о существенном росте спроса на российские энергоресурсы

    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Спрос на российские энергоресурсы заметно увеличился на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    По его словам, «мы фиксируем существенное повышение спроса на российские энергоресурсы, энергоносители в связи с войной в Иране», передает ТАСС.

    Песков подчеркнул, что Москва традиционно выступает надежным партнером на мировом энергетическом рынке. Он напомнил, что «Россия была и остается надежным поставщиком как нефти, так и газа, причем как трубного газа, так и сжиженного газа».

    Накануне Песков заявил, что боевые действия на Ближнем Востоке и их возможное влияние на мировые цены нефти не должны приводить к изменению стоимости топлива в России.

    Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев считает, что Европа оказалась на пороге энергетического и экономического кризиса из-за собственных антироссийских решений.

    Напомним, президент России Владимир Путин поручил проработать переход с газового рынка Европы на открывающиеся рынки.

    6 марта 2026, 13:33 • Новости дня
    Треть погибших от ударов США и Израиля в Иране составили дети

    Tекст: Мария Иванова

    В результате совместных ударов США и Израиля по территории Ирана среди 1230 погибших мирных жителей около трети составляют дети.

    Официальный представитель иранского правительства Фатеме Мохаджерани озвучила трагическую статистику потерь среди гражданского населения, передает РИА «Новости».

    По ее словам, несовершеннолетние занимают существенную долю в общем списке убитых в ходе внешних атак.

    «К сожалению, к настоящему моменту порядка 30% погибших составляют дети», – сказала она в ходе пресс-конференции.

    Ранее профильное ведомство по делам мучеников и ветеранов Ирана обнародовало сводные данные о потерях. Общее число жертв нападений со стороны Соединенных Штатов и Израиля достигло 1230 человек.

    До этого Иранское общество Красного Полумесяца подтвердило гибель 787 человек в результате массированных атак США и Израиля. Представитель Минобрнауки Исламской республики заявил о смерти 175 школьников и учителей за двое суток эскалации.

    7 марта 2026, 07:32 • Новости дня
    Взрывы произошли в Дубае, Манаме и Иерусалиме

    Tекст: Денис Тельманов

    В субботу утром были зафиксированы взрывы сразу в трех ближневосточных городах, среди которых Дубай, Манама и Иерусалим.

    Взрывы в городах Дубай и Манама произошли утром в субботу, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на своих корреспондентов.

    «В субботу утром в Дубае (ОАЭ) и в столице Бахрейна Манаме были слышны взрывы», – говорится в сообщении.

    Подробностио причинах происшествий и возможных последствиях пока не приводятся.

    В то же утро в Иерусалиме также был зафиксирован взрыв, который прогремел после объявления воздушной тревоги, связанной с приближением иранской ракеты.

    Как отмечается, взрыв произошел вскоре после сигнала тревоги, когда стало известно о запуске ракеты со стороны Ирана.

    На данный момент официальные лица в ОАЭ, Бахрейне и Израиле не делали заявлений по поводу случившегося. Информации о пострадавших или разрушениях не поступало.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран нанес несколько ударов по штабу американских военных в районе международного аэропорта Заид в Абу-Даби.

    Ночью по Тегерану были нанесены авиаудары США и Израиля, под которые попали жилые кварталы и район Тегеранского университета. Данные о жертвах в результате авиаударов по Тегерану уточняются.

    6 марта 2026, 18:36 • Новости дня
    Иранские беспилотники атаковали судно в Ормузском проливе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Иранская гостелерадиокомпания сообщила о применении ударных беспилотников по одному из судов, находившихся в Ормузском проливе.

    По предоставленной информации, судно обвиняется в нарушении правил, которые ранее были установлены и объявлены властями Ирана для всех проходящих через пролив кораблей, передает ТАСС.

    Ранее Иран заявил о поражении более десяти судов в Ормузском проливе.

    Глава МИД Ирана сообщил об отсутствии планов блокировать Ормузский пролив.

