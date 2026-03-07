Mehr сообщил о серии взрывов в разных районах Тегерана

Агентство Mehr заявило о громких хлопках в иранской столице

Tекст: Мария Иванова

Жители разных районов иранской столицы сообщают о звуках взрывов, передает агентство Mehr. По его данным, хлопки слышны в нескольких частях Тегерана. Других подробностей источник пока не приводит.

Ранее, 28 февраля, Соединенные Штаты и Израиль начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Сообщалось о разрушениях и гибели мирных жителей.

В ответ Иран осуществляет удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

Как писала газета ВЗГЛЯД, авиация США и Израиля нанесла удары по жилым кварталам и району Тегеранского университета.

Армия обороны Израиля объявила о начале атаки на правительственные объекты в столице исламской республики.

Ранее снаряд поразил армейский склад с ракетами на западе Тегерана.