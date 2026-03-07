Байден заявил, что забыл о Путине больше, чем другие узнают

Tекст: Дмитрий Зубарев

Во время церемонии прощания с пастором Джесси Джексоном в Чикаго Джо Байден заявил, что забыл о действиях президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина больше, чем другие политики смогут узнать, передает РИА «Новости».

«Я больше забыл о том, что делает Путин и Си, чем эти парни и большинство узнают», – заявил Байден, выступая с речью. Он добавил, что встречался с Путиным, но не стал дальше развивать тему встреч с российским руководителем и перешел к другим вопросам.

Байден хотел продолжить воспоминания о встречах с российским руководством, которыми он делился ранее, но передумал, ограничившись лишь коротким упоминанием.

Пастор Джесси Джексон был известным борцом за гражданские права, дважды баллотировался на пост президента США, но оба раза проиграл предварительные выборы демократов. Джексон скончался 17 февраля в возрасте 84 лет.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Джо Байден назвал страну «Америготит» на форуме ЛГБТ-лидеров. Дмитрий Песков посоветовал уточнить у Байдена, как давно он знаком с Владимиром Путиным. Байден перепутал срок своего знакомства с президентом России.