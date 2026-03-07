При ударах США и Израиля по иранскому Исфахану погибли восемь человек

IRIB сообщило о восьми погибших после ударов США и Израиля по провинции Исфахан

Tекст: Мария Иванова

Иранская гостелерадиокомпания IRIB сообщила о гибели мирных жителей при ударах по центральной части страны, передает РИА «Новости». «В результате террористических атак США и сионистского режима на Исфахан погибли восемь граждан, в том числе одна женщина», – говорится в сообщении.

По данным IRIB, удары были нанесены по провинции Исфахан, расположенной в центре Ирана. Отмечается, что число жертв составляет не менее восьми человек.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, включая Тегеран. Сообщается о разрушениях и гибели гражданских лиц.

В ответ Иран атакует израильскую территорию, а также наносит удары по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

Как писала газета ВЗГЛЯД, количество погибших в Иране в результате ударов США и Израиля достигло 1230 человек. Список жертв атак в провинции Фарс расширился до 59 гражданских и военных.

Между тем тела шестерых погибших американских военнослужащих решили доставить на родину.