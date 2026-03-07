ОАЭ отразили мощную ракетную атаку со стороны Ирана

Оборонное ведомство Эмиратов подтвердило работу защитных комплексов по воздушным целям, передает РИА «Новости».
«В настоящее время системы ПВО ОАЭ реагируют на угрозы ракет и беспилотников со стороны Ирана», – говорится в заявлении.
В министерстве пояснили, что слышимые жителями звуки вызваны успешным перехватом запущенных снарядов. Тегеран наносит удары по американским базам и израильской территории в ответ на действия оппонентов.
Конфликт начался 28 февраля с атаки на школу для девочек на юге Ирана. В ходе боевых действий погиб верховный лидер аятолла Али Хаменеи, а число жертв превысило 1,2 тыс. человек.
Как писала газета ВЗГЛЯД, иранский Корпус стражей исламской революции нанес удар возмездия по американской авиабазе Аль-Дафра в ОАЭ.
Ранее Министерство обороны Эмиратов зафиксировало запуск в сторону страны 186 баллистических ракет и 812 беспилотников.