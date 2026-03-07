Азербайджан эвакуировал сотрудников генконсульства из иранского Тебриза

Процесс вывоза сотрудников дипломатического представительства полностью завершен, передает ТАСС со ссылкой на азербайджанские СМИ. Также территорию исламской республики покинула значительная часть работников посольства в Тегеране.
Ранее глава МИД Джейхун Байрамов связал это решение с недавней атакой БПЛА. Он подчеркнул: «В сложившейся обстановке Баку не может рисковать жизнями своих граждан».
Инцидент произошел 5 марта, когда два дрона повредили здание аэропорта в Нахичевани. В результате атаки пострадали два человека, однако иранская сторона отрицает причастность к запуску аппаратов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, запущенный с иранской территории беспилотник упал в районе аэропорта Нахичевани. Министерство иностранных дел республики выразило официальный протест Тегерану в связи с этим инцидентом. Оборонное ведомство Азербайджана пообещало ответить на удары по гражданской инфраструктуре.