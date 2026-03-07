Туристы из России на Шри-Ланке оказались под угрозой выселения

Tекст: Дмитрий Зубарев

Российские туристы, застрявшие на Шри-Ланке из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке, оказались под угрозой выселения из отелей, передает ТАСС. В обращении, подготовленном туристами, говорится: «Имеют место случаи отсутствия гарантированного продления проживания и питания, что ставит людей под угрозу выселения и усугубляет гуманитарную сторону ситуации. У многих истекает срок действия медицинской страховки. Это создает прямой риск отсутствия страхового покрытия при заболевании, обострении хронических состояний, травмах и необходимости экстренной медицинской помощи. У части граждан истекают сроки виз и разрешенного пребывания».

Среди застрявших на острове находятся дети, пожилые люди и лица с хроническими заболеваниями, а также россияне, которым необходимы жизненно важные лекарства, запасы которых заканчиваются. Туристы просят создать координационный механизм для учета застрявших и ежедневного обновления информации о маршрутах возвращения, а также организовать специальные вывозные рейсы.

Туристка Надежда Сафьян пояснила, что при посадке на рейсы авиакомпаний ОАЭ приоритет получают резиденты Дубая, а россияне остаются в очереди. По ее словам, стоимость билета прямым рейсом из Коломбо в Москву достигает 180 тыс. рублей. Рейсы авиакомпаний Air Arabia, Etihat, Qatar и Flydubai были отменены, несмотря на то, что многие туристы уже приобрели билеты.

