В результате торнадо в штате Мичиган погибли три человека

Власти сообщили о гибели трех человек и двенадцати пострадавших из-за активности торнадо в американском штате Мичиган, передает РИА «Новости».
По информации офиса шерифа округа Бранч, экстренные службы принимают меры в районе Юнион-Лейк, где были зафиксированы последствия стихии.
«Службы экстренного реагирования принимают меры в связи с возможным торнадо в районе Юнион-Лейк... Насчитывается 12 пострадавших, три из которых госпитализированы, и три погибших», – говорится в сообщении офиса шерифа в соцсети Facebook* (принадлежит запрещенной в РФ как экстремистская компания Meta*).
Власти обратились к жителям с просьбой соблюдать меры безопасности, а также подготовиться к потенциальным перебоям в подаче электричества и возможному нарушению связи, которые может вызвать торнадо.
Оперативные службы продолжают работу в пострадавшем районе, чтобы минимизировать последствия стихийного бедствия.
Как писала газета ВЗГЛЯД, число погибших в результате штормов, наводнений и торнадо в США увеличилось до 24 человек.
В Сан-Антонио число жертв ливневых паводков достигло 11 после обнаружения шести тел в затопленном районе. В Карибском море тропический шторм «Мелисса» перешел в ураган первой категории.
