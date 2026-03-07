В результате торнадо в штате Мичиган погибли три человека

Tекст: Денис Тельманов

Власти сообщили о гибели трех человек и двенадцати пострадавших из-за активности торнадо в американском штате Мичиган, передает РИА «Новости».

По информации офиса шерифа округа Бранч, экстренные службы принимают меры в районе Юнион-Лейк, где были зафиксированы последствия стихии.

«Службы экстренного реагирования принимают меры в связи с возможным торнадо в районе Юнион-Лейк... Насчитывается 12 пострадавших, три из которых госпитализированы, и три погибших», – говорится в сообщении офиса шерифа в соцсети Facebook* (принадлежит запрещенной в РФ как экстремистская компания Meta*).

Власти обратились к жителям с просьбой соблюдать меры безопасности, а также подготовиться к потенциальным перебоям в подаче электричества и возможному нарушению связи, которые может вызвать торнадо.

Оперативные службы продолжают работу в пострадавшем районе, чтобы минимизировать последствия стихийного бедствия.

Как писала газета ВЗГЛЯД, число погибших в результате штормов, наводнений и торнадо в США увеличилось до 24 человек.

В Сан-Антонио число жертв ливневых паводков достигло 11 после обнаружения шести тел в затопленном районе. В Карибском море тропический шторм «Мелисса» перешел в ураган первой категории.