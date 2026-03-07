Tекст: Денис Тельманов

Ожесточенные бои на всей линии Сумского фронта велись штурмовыми группами «Севера», передает Telegram-канал «Северный ветер».

Противник перебрасывал резервы, пытаясь сдержать продвижение российских войск, но армейская авиация, ВКС России и операторы ударных БпЛА нанесли удары по скоплениям живой силы и техники противника в районах Мирополья, Новой Сечи, Хотени и южнее Кондратовки.

В результате боев северяне продвинулись на восьми участках Сумского района и на двух – в Глуховском районе, суммарно до 350 метров за сутки.

На Глушковском участке противник перебросил дополнительные силы, однако российские артиллеристы и операторы дронов нанесли удары по обнаруженным объектам, а десантники зачистили леса восточнее Нескучного.

Жители Белополья сообщили о прохождении колонны противника через город, но большая часть украинских националистов была уничтожена севернее населенного пункта, а оставшиеся попытались укрыться в лесу, откуда их выбили десантники.

В лесном массиве южнее Грабовского штурмовики 34 омсбр уничтожили группу украинских националистов и взяли в плен двух военнослужащих 119 обрТерО.

На Харьковском направлении украинское командование отправляло личный состав в «мясные штурмы», но российские войска удержали позиции и продолжили продвижение. ВКС России нанесли удары по скоплениям врага в районах Веселого, Колодезного, Верхней Писаревки и Шабельного.

На Волчанском направлении штурмовики продвинулись до 200 метров, при отражении контратак противника живая сила ВСУ была уничтожена, а попытки подразделения ГУР «Кракен» прорваться завершились поражением.

В Липцовском направлении продолжаются ожесточенные бои при поддержке военных химиков. На Великобурлукском направлении штурмовики продвинулись до 500 метров за сутки.

За сутки подтвержденные потери противника составили более 200 человек, из них свыше 120 в Сумской и более 80 в Харьковской областях, двое украинских солдат были взяты в плен. Уничтожена техника, в том числе ББМ «Козак», станции РЭБ и РЛС, пикапы, багги, минометы, склады боеприпасов, более 30 БпЛА разных типов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, военнослужащие группировки войск «Север» ВС России узнали, что из сотрудников МВД формируют «добровольцев» для отправки на фронт в Сумской области. Командиры ВСУ отправляют в штурмовые бригады на Харьковском направлении даже пожилых связистов из-за нехватки личного состава.