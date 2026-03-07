Самолет Utair доставил пассажиров из Дубая в Тюмень

По данным онлайн-табло тюменского аэропорта «Рощино», рейс UT 762 авиакомпании Utair, следующий из Дубая, прибыл в пункт назначения, передает РИА «Новости».
На табло указано: «Дубай-Тюмень. Номер рейса UT 762. Авиакомпания »ЮТэйр«. По расписанию 02.25 (00.25 мск). Расчетное время 03.01 (01.01 мск). Рейс прибыл».
Пассажиры успешно прошли процедуры прибытия после посадки в аэропорту. Дополнительные подробности о ходе рейса и количестве пассажиров не уточняются.
Как писала газета ВЗГЛЯД, отсутствие сотрудника на рабочем месте из-за задержки самолета или иных форс-мажорных обстоятельств не считается прогулом.
Во вторник днем в Казань прилетел второй после приостановки полетов рейс из Дубая, который выполнила авиакомпания Flydubai.
Во время посадки в аэропорту Дубая у российских туристов неизвестные пассажиры вырывали из рук посадочные документы и проходили с ними на рейс в Москву.