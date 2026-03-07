Tекст: Денис Тельманов

Обнаружение подземного города украинских военных на подступах к Графскому подтвердил командир штурмового взвода с позывным «Спартак», передает РИА «Новости».

Он рассказал, что над укреплениями был обычный лес, а под землей скрывалась целая сеть пулеметных точек, соединенных тоннелями.

По словам «Спартака», украинские военные пытались использовать сеть окопов для внезапных атак, однажды даже приблизившись к российским бойцам почти с тыла, но их действия были сорваны благодаря вмешательству пулеметчика ВС РФ.

В самом населенном пункте Графское многие дома, где размещались украинские подразделения, оказались связаны подземными ходами. Российские штурмовики сумели обнаружить эти коммуникации и перекрыть украинцам пути отхода.

Командир отметил: «Нам очень сильно помогло, что они не смогли вовремя уйти, передать информацию следующим подразделениям, и произведена была успешная зачистка данного участка. Задача выполнена».

Перед штурмом Графского российская дальнобойная артиллерия и ударные беспилотники уничтожили ключевые огневые точки противника, сообщили в Минобороны РФ.

В это время штурмовые подразделения готовили свои укрепления и временные пункты дислокации, накапливая силы для главного наступления.

В ходе подготовки велась активная артиллерийская обработка, уничтожались укрепления и подземные коммуникации ВСУ, а также подавлялись позиции украинских БПЛА и велась контрбатарейная борьба.

