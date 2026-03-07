Трамп решил лично встретить тела погибших в Иране американских военных

Tекст: Денис Тельманов

Президент США Дональд Трамп отправится на авиабазу Довер в штате Делавэр в субботу для участия в церемонии встречи тел шести американских военнослужащих, сообщает NBC.

Как уточнил телеканал, речь идет о погибших в ходе операции «Эпическая ярость» против Ирана. Ожидается, что Трамп прилетит из своей резиденции во Флориде, куда ранее вылетел с борта №1 из Вашингтона.

По данным Пентагона, официальное число погибших в операции против Ирана составляет шесть человек. Все они погибли в результате удара иранского беспилотника по тактическому центру США в порту Эш-Шуайба в Кувейте.

Ранее были раскрыты имена четырех погибших: Коди Хорк, Ноа Титьенсе, Николь Амор и Деклан Коади.

Секретарь иранского Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани заявил, что потери США в ходе конфликта превышают 500 человек.

Иран продолжает наносить удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на действия Соединенных Штатов и Израиля.

Военная операция была начата Вашингтоном и Тель-Авивом под предлогом угрозы со стороны иранской ядерной программы, однако теперь они открыто говорят о смене власти в Иране.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Ирана сообщили о гибели более 100 моряков в результате потопления фрегата IRIS Dena у берегов Шри-Ланки после удара американской подводной лодки.

Власти Ирана объявили о готовности вести борьбу с США и Израилем «до последнего солдата и последнего патрона». Тела шестерых военнослужащих США, погибших из-за атаки беспилотника в Кувейте, будут возвращены на территорию Соединенных Штатов в субботу.