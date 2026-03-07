  • Новость часаВременный совет Ирана запретил удары по соседним странам
    За ошибки американских военных ответит искусственный интеллект
    Многодетная мать сравнила жизнь в России и Финляндии
    Байден заявил, что забыл о Путине больше, чем другие узнают
    Иран сделал предупреждение Европе за поддержку операции США
    Президент Ирана заявил об ожидании поддержки России
    Иран ударил по танкеру в Ормузском проливе беспилотником
    Россия прекратила соглашение с ООН по центру устойчивого энергоразвития
    Российские бойцы обнаружили сеть пулеметных точек и тоннелей ВСУ
    7 марта 2026, 03:59 • Новости дня

    Дмитриев пошутил о мольбах ЕС о поставках нефти и газа

    @ Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев иронично прокомментировал возможную зависимость Евросоюза от российских энергоресурсов и удобрений в условиях энергетического кризиса.

    Кирилл Дмитриев, глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, иронично предположил, что русофобам из Евросоюза придется умолять Россию о поставках нефти, газа и удобрений, передает РИА «Новости».

    В соцсети X Дмитриев разместил пост с анимацией персонажей мультфильма «Гадкий Я» и пояснил: «Слитое в сеть видео: Урсула (фон дер Ляйен), Кайя (Каллас) и типичный русофобный бюрократ из ЕС умоляют о российской нефти, газе и удобрениях».

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью подчеркнула, что страны Западной и Центральной Европы попали в энергетический коллапс из-за кризиса на Ближнем Востоке. По ее словам, европейцам стало фактически негде получать топливо.

    В результате эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив, а страховщики начали увеличивать премии и пересматривать страховые покрытия. Ормузский пролив остается ключевым маршрутом для поставок нефти и сжиженного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, специальный представитель президента России Кирилл Дмитриев заявил о необходимости сменить руководство Еврокомиссии и обратиться к России за поставками энергоресурсов для решения кризиса. Дмитриев также обратился к канцлеру Германии Фридриху Мерцу с вопросом о перспективах энергообеспечения страны.

    6 марта 2026, 15:25 • Новости дня
    Сбивший три истребителя США кувейтский летчик вошел в историю авиации

    Кувейтский пилот установил рекорд мира, сбив три американских истребителя F-15E

    @ Sra Olivia Gibson/U.S Air force/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Непреднамеренный инцидент с кувейтским летчиком, который за один вылет уничтожил три истребителя F-15E Strike Eagle ВВС США, стал рекордным случаем «дружественного огня» в современной авиации.

    Кувейтский летчик, который по ошибке сбил три истребителя F-15E Strike Eagle ВВС США, невольно вошел в историю авиации, пишет «Российская газета». Видео, где истребитель F/A-18 Hornet практически в упор уничтожает «Орла», вновь вызвало всплеск обсуждений в Сети. Часть пользователей высмеивает пилота, другие выдвигают версии о его возможных связях с Ираном.

    Летчик ВКС России и автор Telegram-канала «Воевода вещает» считает, что пилот из Кувейта установил два уникальных рекорда. Во-первых, он стал лидером по количеству сбитых самолетов за один вылет на истребителе четвертого поколения. Во-вторых, ему удалось нанести максимальный урон «дружественным огнем», сбив сразу три союзных самолета.

    По современным стандартам, маневренные воздушные бои с близкой дистанции считаются редкостью для истребителей 4-го и 5-го поколений, оснащенных дальнобойными ракетами и радарами. Однако этот случай показывает, что исключения из правил все же бывают.

    Для сравнения: Герой Советского Союза Николай Сутягин сбил на МиГ-15 во время Корейской войны 22 американских самолета, включая 15 F-86 Saber, а его сослуживец Евгений Пепеляев одержал 20 воздушных побед.

    В авиации асом считается пилот, сбивший пять и более самолетов; кувейтскому летчику до этого статуса не хватило лишь двух сбитых машин, иронизируют авторы публикации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 2 марта три американских истребителя F-15E были потеряны над Кувейтом из-за дружественного огня с земли. Позже выяснилось, что самолеты были сбиты в воздушном бою с F/A-18 Hornet ВВС Кувейта. А один из пилотов сбитого истребителя оказался в опасной ситуации, когда местные жители едва не забили его трубой.


    6 марта 2026, 17:54 • Новости дня
    Трамп назвал капитуляцию Ирана единственным вариантом завершения войны
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что не видит иного завершения войны с Ираном, кроме как полной капитуляции исламской республики.

    «С Ираном не будет никакой сделки, кроме безоговорочной капитуляции», – подчеркнул он в своей публикации в Truth Social.

    Трамп также отметил, что после этого этапа и при появлении «великого и приемлемого лидера» для Ирана, США совместно с союзниками и партнерами будут активно помогать стране. По его словам, цель заключается в том, чтобы вывести Иран из кризиса и сделать его «экономически более крупным, лучшим и сильным, чем когда-либо прежде».

    «Сделаем Иран снова великим», – заявил президент США.

    Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил о провале США в войне с Ираном.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему война США и Израиля против Ирана пошла не по плану.

    6 марта 2026, 14:50 • Видео
    Зеленский угрожает армией премьеру Венгрии

    Владимир Зеленский пообещал, что сообщит ВСУ телефонный номер премьера Венгрии Виктора Орбана. «Пусть они ему позвонят и будут общаться с ним на своем языке», – предложил он. В ответ Орбан заявил, что шантаж Зеленскому не поможет, а вот Венгрия «добьется своего силой».

    6 марта 2026, 12:44 • Новости дня
    Юшков: Индия нарастила закупки российской нефти независимо от воли США

    Эксперт Юшков: Вашингтон делает вид, что Индия увеличила закупки российской нефти по воле США

    @ STR/EPA/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Индия никогда не отказывалась от нефти из России, а на фоне кризиса на Ближнем Востоке стала даже наращивать импорт. Поэтому «разрешение» Вашингтона на покупку российских углеводородов – не более чем попытка США сделать вид, что все происходит с их ведома, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее Минфин США выдал Индии лицензию на закупку российской нефти с танкеров.

    «США разрешили Индии покупать российскую нефть, которую она и так покупала. Выдачей лицензии Дели Вашингтон лишь пытается делать вид, что все происходит по его воле», – пояснил Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ.

    «Индия никогда не отказывалась от российской нефти, а сейчас даже стала наращивать закупки. Предыдущее сокращение было скорее временным тактическим ходом. Причем часть объема углеводородов Дели просто записывал как энергоноситель от неизвестного поставщика», – продолжил собеседник.

    «Дели было важно подписать с Вашингтоном торговое соглашение. Индийская сторона делала все, чтобы не сорвать процесс. В феврале сообщалось, что партнеры согласовали рамки будущего документа. Сейчас же ситуация существенно изменилась в самих США. Верховный суд признал незаконными пошлины Трампа, которыми оказывалось давление на Индию», – напомнил он.

    «Очевидно, Дели теперь нет смысла поддаваться на давление Вашингтона. Наоборот, для Индии логично увеличивать закупку российской нефти. На этом фоне индийская сторона могла бы потребовать у США каких-то дополнительных преференций для себя, возможно – в рамках того же торгового соглашения», – детализировал аналитик.

    «Кроме того, Россия остается крупнейшим поставщиком нефти для Индии. Второе место занимает Ирак, третье – Саудовская Аравия, четвертое – ОАЭ. Сейчас их углеводородов практически нет на рынке. Поэтому для Дели является оптимальным вариантом рост закупок российского энергоносителя», – отметил спикер.

    «Индия будет увеличивать закупки прежде всего с танкеров, скопившихся у ее побережья с января нынешнего года. Тогда цены на нефть были низкие, и поставщики старались придержать товар. Но после перекрытия Ормузского пролива Дели и другие азиатские потребители стали скупать углеводороды с судов, выгружать на берег и перерабатывать», – резюмировал Юшков.

    Ранее Минфин США выдал Индии лицензию на закупку российской нефти. Разрешение будет действовать 30 дней и распространяется только на углеводороды, находящиеся на танкерах в море, сообщает Reuters. По словам американского министра финансов Скотта Бессента, мера позволит ослабить давление на мировую энергетику, вызванное ситуацией на Ближнем Востоке.

    «Эта намеренно краткосрочная мера не принесет значительной финансовой выгоды российскому правительству», – считает он. Как отметил Бессент, Вашингтон ожидает, что Индия в конечном счете будет закупать больше американской нефти.

    Цены на нефть снижались утром в пятницу после роста более чем на 5% днем ранее. По данным на 08.31 мск, стоимость Brent опускалась на 1,07%, до 84,5 доллара за баррель, цена фьючерса на нефть марки WTI с поставкой в апреле 2026 года на бирже NYMEX – на 1,42%, до 79,86 доллара, передает ТАСС.

    Сообщалось, что в последние месяцы Дели стал снижать закупку российских ресурсов из-за давления США. Если в середине прошлого года страна импортировала из России 2 млн баррелей в сутки, то в феврале этого года почти в два раза меньше – 1,159 млн баррелей в сутки.

    Накануне агентство Bloomberg сообщало, что сразу два танкера с российской нефтью на борту сменили пункт назначения с Восточной Азии на Индию. В общей сложности они доставили в индийские порты 1,4 млн баррелей. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, сможет ли Москва заработать дополнительно на поставке своих углеводородов в Индию на фоне военного конфликта в Ближнем Востоке.

    6 марта 2026, 14:48 • Новости дня
    Нидерланды стали лидерами ЕС по дороговизне бензина

    Нидерланды заняли первую позицию в ЕС по стоимости бензина Euro 95

    По данным нефтяного бюллетеня Еврокомиссии, цена бензина в Нидерландах превысила два евро за литр, это наивысший показатель в Евросоюзе.

    Нидерланды заняли первое место по стоимости бензина среди стран Евросоюза – цена литра Euro 95 здесь составляет около 2,07 евро, отмечает РИА «Новости» со ссылкой на данные нефтяного бюллетеня Европейской комиссии. Этот показатель примерно на треть превышает среднюю стоимость топлива по ЕС.

    Дания и Греция следуют за Нидерландами, где цена бензина составляет примерно 2,03 и 1,98 евро за литр соответственно. Приведенные данные основаны на официальных сведениях за период с 2 по 5 марта, которые страны Евросоюза еженедельно предоставляют в бюллетень комиссии.

    Что касается дизельного топлива, Нидерланды также вошли в пятерку стран ЕС с самыми высокими ценами, однако первое место занимает Финляндия, а второе – Швеция. По информации потребительской организации United Consumers, цена на дизель в Нидерландах достигла максимального уровня с 2022 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Германии после удара по Ирану также появились очереди на АЗС из-за скачка цен на бензин. С дефицитом бензина и очередями на заправках столкнулись и жители Дубая.

    В свою очередь, министерство энергетики США приготовилось к возможному скачку цен на нефть и газ на фоне эскалации на Ближнем Востоке.

    6 марта 2026, 21:18 • Новости дня
    Нефть Brent подорожала до 94 долларов

    Нефть Brent подорожала до 94 долларов впервые с сентября 2023 года

    @ Elena Mayorova/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Мировые цены на нефть демонстрируют значительный рост, стоимость фьючерсов поднялась на 11-14%.

    Цена майских контрактов на нефть марки Brent вечером 6 марта достигла 94,46 доллара за баррель, что на 10,6% выше уровня предыдущего закрытия, передает РИА «Новости». Это максимальное значение с конца сентября 2023 года.

    Одновременно с этим апрельские фьючерсы на нефть марки WTI подорожали на 13,9% и достигли 92,29 доллара за баррель.

    Ранее Катар предупредил о взлете цен на нефть до 150 долларов.

    Эксперт Игорь Юшков в беседе с газетой ВЗГЛЯД предрек взлет цен на нефть до 150 долларов за баррель в случае перекрытия Ормузского пролива.

    6 марта 2026, 22:25 • Новости дня
    Иран нанес ракетный удар по американскому авианосцу «Авраам Линкольн».

    Tекст: Вера Басилая

    Военно-морские силы Ирана выпустили береговую ракету по американскому авианосцу «Авраам Линкольн», находившемуся в зоне действия иранских вооруженных сил.

    Военно-морские силы Ирана нанесли ракетный удар по американскому авианосцу «Авраам Линкольн», передает ТАСС. По данным пресс-службы армии исламской республики, удар был нанесён береговой ракетной системой военно-морских сил.

    В официальном заявлении, которое цитирует гостелерадиокомпания, говорится: «Ракетная система военно-морских сил армии выпустила береговую ракету по авианосцу USS Abraham Lincoln».

    Тегеран ранее объявил о запуске четырех баллистических ракет по авианосцу «Авраам Линкольн».

    Пресс-служба КСИР сообщила об отступлении американского корабля в Индийский океан после ракетного удара.

    6 марта 2026, 17:30 • Новости дня
    Стоимость Brent превысила 90 долларов за баррель
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Цена фьючерса на нефть Brent с поставкой в мае 2026 года на лондонской бирже ICE превысила отметку 90 долларов за баррель впервые с 9 апреля 2024 года.

    На 16.47 мск стоимость Brent увеличилась на 5,37%, достигнув 90 долларов за баррель, передает ТАСС. Спустя несколько минут, к 16.51 мск, динамика роста ускорилась, и цена составила 90,19 доллара за баррель, что соответствует приросту в 5,6%.

    Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в апреле 2026 года в этот же момент торговались на уровне 87,56 доллара за баррель, увеличившись на 8,09%.

    Ранее в пятницу нефть Brent пробила отметку в 88 долларов.

    Министр энергетики Катара предрек нефть по 150 долларов за баррель.

    6 марта 2026, 17:46 • Новости дня
    Власти Кувейта начали сокращать добычу нефти

    WSJ: Власти Кувейта начали сокращать добычу нефти

    @ Du Jian/Xinhua/ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Власти Кувейта начали сокращение добычи нефти на нескольких месторождениях, пишет The Wall Street Journal.

    По информации WSJ, причиной стали заполненные хранилища и возникающие сложности с поставками углеводородов за рубеж на фоне эскалации ближневосточного конфликта, передает ТАСС.

    Обсуждается возможность дальнейшего сокращения как добычи, так и переработки нефти до объемов, обеспечивающих только внутренние потребности страны. Решение о дополнительных мерах может быть принято уже в ближайшие дни.

    Издание отмечает, что снижение нефтедобычи способно привести к серьезным долгосрочным последствиям для энергетической отрасли Кувейта.

    Ранее Ирак остановил добычу нефти на крупнейшем в стране месторождении.

    6 марта 2026, 21:04 • Новости дня
    Литва предложила США свою территорию для операции против Ирана

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Вильнюс выразил согласие рассмотреть возможность использования Литвы американскими структурами для решения логистических вопросов, связанных с операцией в Иране.

    Литва готова предоставить свою территорию для логистической поддержки операции США в Иране. Президент страны Гитанас Науседа заявил, что Вильнюс выступает как «преданный и ответственный союзник» Вашингтона и готов обсуждать этот вопрос, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что речь идет не о размещении военных объектов, а исключительно о предоставлении территории для решения логистических задач. Науседа также выразил надежду, что кризис на Ближнем Востоке удастся разрешить дипломатическими средствами, а не военными действиями.

    Ранее в Литве заявили о готовности обсудить возможность участия в операции против Ирана по инициативе США, однако официального запроса не поступало. До этого министры иностранных дел стран Евросоюза не смогли выработать единую позицию по ситуации на Ближнем Востоке.


    6 марта 2026, 22:50 • Новости дня
    Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана Пезешкианом

    Путин по телефону выразил соболезнование Пезешкиану в связи с гибелью Хаменеи

    Tекст: Вера Басилая

    В ходе телефонного разговора президент России Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан обсудили урегулирование ситуации на Ближнем Востоке и обменялись мнениями по поводу эскалации конфликта, сообщили в Кремле.

    Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, следует из сообщения Кремля в Max.

    Путин еще раз выразил глубокие соболезнования в связи с убийством верховного лидера Ирана Али Хаменеи, членов его семьи и представителей военно-политического руководства страны. Он также отметил многочисленные жертвы среди мирного населения на фоне израильско-американской агрессии.

    В ходе разговора была подтверждена принципиальная позиция России о необходимости немедленного прекращения боевых действий и скорейшего возвращения к политико-дипломатическому урегулированию ситуации. Президент России подчеркнул, что поддерживает постоянные контакты с лидерами стран, входящих в Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива.

    Масуд Пезешкиан выразил благодарность за проявленную Россией солидарность с иранским народом, который, по его словам, отстаивает суверенитет и независимость своей страны. Он также подробно проинформировал Путина о развитии ситуации в рамках нынешней острой фазы конфликта.

    По итогам беседы стороны договорились продолжать контакты по различным каналам для дальнейшего взаимодействия и координации позиций.

    Ранее Пезешкиан заявил, что ряд стран начали посреднические усилия для урегулирования конфликта.

    Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин ведет активные переговоры с лидерами ближневосточных стран, чтобы снизить напряженность после обострения ситуации в регионе.

    6 марта 2026, 18:15 • Новости дня
    «Аэрофлот» отменил все рейсы в ОАЭ с 12 марта

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    «Аэрофлот» приостановил полёты между Россией и ОАЭ из-за нестабильной ситуации в Персидском регионе, а возобновление полётов отложено на неопределённый срок.

    Авиакомпания «Аэрофлот» приняла решение отменить все рейсы между Россией и Объединёнными Арабскими Эмиратами с 12 по 31 марта, передает РИА Новости. Перевозчик объяснил, что это связано с нестабильной ситуацией в Персидском регионе.

    Последними по расписанию останутся рейсы, запланированные на 11 марта. В компании уточнили, что дальнейшее возобновление полётов будет возможно только после нормализации обстановки в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне рейс «Аэрофлота» из Дубая в Краснодар с 148 пассажирами на борту совершил вынужденную посадку в Нальчике из-за закрытия воздушного пространства над Краснодарским краем.

    Напомним, «Аэрофлот» уже отменял все рейсы в Дубай и Абу-Даби в день начала атаки США и Израиля на Иран и сохранял ограничение в течение всего дня 28 февраля. Ранее Ассоциация туроператоров России оценивала число находящихся в ОАЭ российских туристов в 50 тыс. человек.

    6 марта 2026, 13:09 • Новости дня
    КСИР ударил по Израилю сверхтяжелыми и гиперзвуковыми ракетами

    Тегеран задействовал ракеты Khorramshahr-4 с боевой частью весом 1,5 тонны

    Tекст: Мария Иванова

    В ходе 22-й серии атак иранские военные задействовали баллистические комплексы с тяжелыми боеголовками и новейшее гиперзвуковое вооружение.

    Корпус стражей исламской революции сообщил об использовании сверхтяжелых баллистических ракет средней дальности Khorramshahr-4 и гиперзвуковых систем Fattah, передает ТАСС.

    «22-я волна операции «Правдивое обещание – 4» началась с массированного запуска ракет Khorramshahr-4, Kheibar и Fattah», – приводит заявление военных агентство Tasnim.

    В сообщении уточняется, что боевая часть задействованных баллистических носителей достигает веса 1,5 тонны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские ударные беспилотники атаковали авиабазу Рамат-Давид и радиолокационный комплекс Мерон на севере Израиля.

    Корпус стражей исламской революции заявил об ударе гиперзвуковой ракетой по зданию израильского Минобороны и аэропорту Бен-Гурион.

    Ранее Тегеран применил аналогичное вооружение для поражения нефтеперерабатывающего завода в Хайфе.

    7 марта 2026, 06:24 • Новости дня
    США решили отправить в Средиземное море третий авианосец

    США решили отправить в Средиземное море третий авианосец «Джордж Буш»

    Tекст: Денис Тельманов

    Авианосец ВМС США «Джордж Буш» готовится к отправке в восточное Средиземноморье для участия в боевых действиях против Ирана.

    Телеканал Fox News сообщил, что третий авианосец США, «Джордж Буш», завершил учения у мыса Хаттерас в штате Северная Каролина и вскоре отправится на Ближний Восток.

    По информации канала, корабль должен отправиться в восточное Средиземноморье, где будет участвовать в военных действиях против Ирана.

    Ранее США и Израиль начали наносить удары по целям на территории Ирана, включая Тегеран, в результате чего были зафиксированы разрушения и жертвы среди гражданского населения.

    В ответ Иран наносит удары по израильским объектам, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Обстановка в регионе остается крайне напряженной, отмечает телеканал Fox News.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Франция перенаправила свою единственную авианосную ударную группу из Балтики в Восточное Средиземноморье из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.

    Американский корабль «Авраам Линкольн» подвергся атаке беспилотных летательных аппаратов в Оманском заливе и сменил дислокацию экстренно.

    6 марта 2026, 14:59 • Новости дня
    American Conservative назвал пять причин для Киева отказаться от Донбасса

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Колумнист американского журнала American Conservative в своей статье назвал пять причин для Украины отказаться от претензий на Донбасс, включая исторические факторы и потери ВСУ.

    Журналист американского издания American Conservative Тед Снайдер назвал пять причин, по которым, по его мнению, Украине стоит отказаться от претензий на Донбасс. Снайдер отметил, что одной из главных причин являются тяжелые потери среди украинских военных, а также подчеркнул важность поиска дипломатического решения территориальных вопросов вместо продолжения военного противостояния.

    В своей статье Снайдер заявил: «Итог неизбежен, выбор реален. Донбасс будет потерян Украиной». Автор считает, что объединение Донбасса под контролем России обосновано как с этнической, так и с исторической точки зрения. Он также напомнил, что Украина всегда была разрозненным государством, и этот фактор, по его мнению, влияет на развитие конфликта.

    По мнению колумниста, отказ Киева от территориальных притязаний позволит снизить риск новых конфликтов и поможет избежать немедленного гражданского противостояния внутри страны. Снайдер подчеркивает, что такой путь может стать рациональным выходом из нынешней ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава парламента Крыма Владимир Константинов осудил отказ Владимира Зеленского отвести украинские войска с территории Донбасса.

    Ранее профессор по международным отношениям университета Нотр-Дам Майкл Деш заявил, что потеря части Донбасса является наиболее реальным и менее тяжелым сценарием для Киева на фоне дефицита ресурсов и давления Запада.

    А другой профессор из США Джеффри Сакс отметил, что Россия сможет реализовать все ключевые цели спецоперации на Украине, включая контроль над территориями и нейтральный статус страны.

    6 марта 2026, 17:22 • Новости дня
    Дмитриев призвал ЕС уволить фон дер Ляйен и Каллас

    Дмитриев предложил ЕС уволить фон дер Ляйен и Каллас

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Специальный представитель президента России Кирилл Дмитриев заявил о необходимости сменить руководство Еврокомиссии и обратиться к России за поставками энергоресурсов для решения кризиса.

    Предложение уволить председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и главу дипломатии ЕС Каю Каллас озвучил специальный представитель президента России Кирилл Дмитриев, пишет ТАСС. В соцсетях он отметил, что Евросоюз столкнулся с серьезными энергетическими трудностями и ищет варианты их разрешения.

    Дмитриев прямо заявил: «ЕС отчаянно ищет решения энергетических проблем. А как насчет самого реалистичного варианта: уволить Урсулу и Каю и начать умолять Россию о предоставлении энергоресурсов?».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитриев ранее указал именно фон дер Ляйен и Каллас в качестве адресатов вопросов в случае остановки поставок газа в Европу.

    Также Дмитриев считает, что Европа оказалась на пороге энергетического и экономического кризиса из-за собственных антироссийских решений.

    Британский аналитический портал UnHerd тоже пишет, что Евросоюзу нужно отказаться от санкций на российские энергоносители из-за ситуации с Ираном.

    А пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что спрос на российские энергоресурсы значительно увеличился на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.


