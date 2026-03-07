Tекст: Денис Тельманов

Такер Карлсон в своем подкасте заявил, что «Израиль очень близок к правительству Зеленского, которое поддерживает настоящих нацистов», передает РИА «Новости». Журналист подчеркнул, что речь идет именно о поддержке неонацистских структур со стороны властей на Украине.

В феврале заместитель главы МИД России Александр Грушко отметил, что неонацизм на Украине представляет угрозу для мирового сообщества и мешает стабильности на европейском континенте.

По его утверждению, режим Владимира Зеленского вместе со своими боевиками по жестокости уже превзошли идеологических предшественников из Третьего рейха.

Карлсон неоднократно критиковал западные правительства за поддержу Киева и указывал на опасность радикальных идеологий, укоренившихся среди украинских властей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал неадекватным главу киевского режима Владимира Зеленского, который сказал, что «50 тыс. российских потерь в месяц» – оптимальный уровень для Киева.

