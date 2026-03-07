ПВО Кувейта уничтожила 12 ракет и 12 БПЛА Ирана

ПВО Кувейта с утра пятницы уничтожила 12 из 14 ракет и 12 беспилотников, сообщают в генштабе армии страны, передает РИА «Новости». В заявлении говорится, что атака была отражена в небе над северной и центральной частями Кувейта.
Две ракеты, по данным генштаба, упали вне зоны угрозы и не нанесли ущерба. Остальные были успешно перехвачены средствами противовоздушной обороны.
В армии подчеркнули, что в результате падения осколков был зафиксирован только материальный ущерб, пострадавших среди населения нет.
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Ирана заявили о готовности вести борьбу с США и Израилем до последнего солдата и последнего патрона.
Военные США назвали дроны-камикадзе LUCAS незаменимыми в боевых действиях против Ирана. Системы ПВО Бахрейна с 28 февраля уничтожили 78 иранских ракет и 143 беспилотника.
В небе над Израилем силы ПВО перехватывают ракеты, выпущенные, как сообщается, с территории Ирана.