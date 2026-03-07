Эксперт оценила вероятность землетрясения в Сочи в будущем

Tекст: Денис Тельманов

Информация о вероятности сильного землетрясения в районе Сочи появилась после серии подземных толчков, передает РИА «Новости».

Старший научный сотрудник лаборатории исследования региональной сейсмичности Геофизической службы РАН Анастасия Зверева заявила, что такие явления могут быть предвестниками значительных событий, однако точную дату их наступления спрогнозировать невозможно.

В пятницу в районе Сочи произошло землетрясение с магнитудой 4,1, эпицентр находился в море, сообщил мэр города Андрей Прошунин. По словам эксперта, согласно картам общего сейсмического районирования, на территории возможны землетрясения с магнитудой до семи раз в сто лет. Последний раз столь сильные толчки фиксировались в прошлом веке.

Зверева подчеркнула, что наблюдаемые сейчас землетрясения соответствуют расчетным значениям сейсмической активности для региона и не выходят за пределы нормы. «Существуют рассчитанные значения уровня сейсмической активности для каждой территории, сейчас идет нормальный уровень», – рассказала она.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в районе Сочи произошло второе за день землетрясение, эпицентр которого находился рядом с первым.

В пятницу утром в Сочи также произошло землетрясение. В Дагестане одновременно зафиксировали два подземных толчка, при этом ущерба инфраструктуре и населению нет.