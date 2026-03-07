В России отложили запуск нового ГОСТа на производство вина

Tекст: Денис Тельманов

Россия пока не определила дату вступления в силу нового международного ГОСТа на вино, передает РИА «Новости». В Росстандарте уточнили, что страна не присоединилась к дате 1 июля 2026 года, как другие государства ЕАЭС, и продолжает использовать стандарт 2013 года.

Новый ГОСТ предусматривает изменения по содержанию этилового спирта: нижняя граница будет увеличена до 8,5%, а верхняя снижена до 17%.

Помимо столовых, документ распространяется на другие виды вин. Кроме того, разрешается использовать виноград машинной уборки и выдерживать виноматериалы не только в дубовых, но и в бочках из других пород дерева, кроме хвойных.

Важное нововведение – увеличение допустимого уровня сорбиновой кислоты и ее солей с 200 до 300 миллиграммов на кубический дециметр.

«Сорбиновая кислота и ее соли являются консервантами, используемыми для предотвращения повторного брожения в сладких и полусладких винах. Увеличение лимита не означает, что производители начнут добавлять их больше. Это скорее приведение в соответствие с максимально разрешенным уровнем, который считается безопасным для здоровья», – отметила доцент Базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Светлана Ильяшенко.

Также предполагается единая норма по содержанию диоксида серы – не более 300 миллиграммов на кубический дециметр для всех типов вин, тогда как сейчас для сухих вин разрешено не более 200 миллиграммов.

В Росстандарте подчеркнули, что новый стандарт не затрагивает качественные характеристики вин, а направлен на унификацию стандартов с учетом требований законодательства Евразийского экономического союза.

