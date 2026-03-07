Постпред Ирана в ООН Иравани заявил о гибели более 1330 человек в ходе атак

Tекст: Денис Тельманов

Постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани сообщил журналистам в ООН, что по последнему отчету Иранского общества Красного Полумесяца жертвами атак США и Израиля стали по меньшей мере 1332 мирных жителя, передает РИА «Новости».

Среди погибших находятся женщины и дети, а общее число пострадавших уже исчисляется тысячами. Иравани подчеркнул, что количество пострадавших продолжает увеличиваться, так как раненых становится все больше с каждым днем.

Дипломат обратил внимание международного сообщества на необходимость реагирования на ситуацию, чтобы предотвратить дальнейшие жертвы среди гражданского населения.

Он указал на ответственность США и Израиля за гибель и страдания людей в результате атак, а также напомнил о важности гуманитарного реагирования.

Как писала газета ВЗГЛЯД, американо-израильская воздушная атака на иранский город Шираз привела к гибели двух сотрудников экстренных служб.

В Тегеране и других городах Ирана впервые в дневное время прошли массовые демонстрации против агрессии США и Израиля.

Американские чиновники на закрытом брифинге подтвердили нанесение ударов в районе иранской школы для девочек, где погиб 171 человек.