Самолет США прибыл в Абу-Даби на фоне атак Ирана

Tекст: Денис Тельманов

Самолет министерства внутренней безопасности США Boeing 737-7H4 приземлился в аэропорту Абу-Даби, передает РИА «Новости».

Борт с позывным N474US прибыл в столицу Объединенных Арабских Эмиратов в 23.05 по московскому времени, вылетев из Афин в 15.26 по московскому времени. До этого самолет посещал Тель-Авив.

Цель визита и состав пассажиров на борту пока неизвестны. Вылет из Абу-Даби назначен на 4.45 по московскому времени, следующим пунктом маршрута станет Стамбул, отмечает агентство.

Прибытие самолета совпало с эскалацией на Ближнем Востоке. Иран наносит удары по американским военным объектам и израильской территории в ответ на атаку США и Израиля.

В первый день конфликта, 28 февраля, под удар попала школа для девочек на юге Ирана, был убит верховный лидер, аятолла Али Хаменеи. Число жертв, по данным иранских властей, превысило 1,2 тыс. человек.

Вашингтон и Тель-Авив заявили, что начали военную операцию как превентивный удар, объяснив это угрозами со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Сейчас они открыто говорят о желании сменить власть в Иране.

