Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана Пезешкианом

Путин по телефону выразил соболезнование Пезешкиану в связи с гибелью Хаменеи

Tекст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, следует из сообщения Кремля в Max.

Путин еще раз выразил глубокие соболезнования в связи с убийством верховного лидера Ирана Али Хаменеи, членов его семьи и представителей военно-политического руководства страны. Он также отметил многочисленные жертвы среди мирного населения на фоне израильско-американской агрессии.

В ходе разговора была подтверждена принципиальная позиция России о необходимости немедленного прекращения боевых действий и скорейшего возвращения к политико-дипломатическому урегулированию ситуации. Президент России подчеркнул, что поддерживает постоянные контакты с лидерами стран, входящих в Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива.

Масуд Пезешкиан выразил благодарность за проявленную Россией солидарность с иранским народом, который, по его словам, отстаивает суверенитет и независимость своей страны. Он также подробно проинформировал Путина о развитии ситуации в рамках нынешней острой фазы конфликта.

По итогам беседы стороны договорились продолжать контакты по различным каналам для дальнейшего взаимодействия и координации позиций.

Ранее Пезешкиан заявил, что ряд стран начали посреднические усилия для урегулирования конфликта.

Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин ведет активные переговоры с лидерами ближневосточных стран, чтобы снизить напряженность после обострения ситуации в регионе.

