Средства ПВО России сбили восемь беспилотников за 12 часов

Ученые нашли в Торжке клад из 409 царских золотых монет

Tекст: Тимур Шайдуллин

Хозяева дома в Торжке под Тверью спрятали в годы революции более 400 царских золотых монет, однако не смогли их забрать, сообщает Институт археологии РАН.

Клад был найден в 2025 году во время спасательных раскопок перед строительством нового дома на левом берегу Тверцы. По информации археологов, дом на Садовой улице, где и был спрятан сосуд с золотом, разрушился в годы Великой Отечественной войны.

В составе клада оказалось 409 золотых монет, выпущенных с 1848 по 1911 год. Монеты находились в глиняном горшке, который был размещен под каменным фундаментом здания. Большинство из них – номиналом от пяти до 15 рублей – относятся ко времени правления Николая II, одна монета отчеканена при Александре III, а самая ранняя – при Николае I.

Общая сумма спрятанных монет составляет 4 тыс. 70 рублей золотом. Руководитель Новоторжского археологического отряда Наталья Сарафанова отметила: «Вероятно, клад был сокрыт в период революционных событий 1917 года. Это так называемый возвратный клад: владельцы спрятали сокровища, чтобы потом их забрать, но по каким-то причинам этого не сделали».

На данный момент установить имя владельца клада не удалось. Архивные документы указывают, что на улице Дмитриевской (ныне Садовая) в конце XIX – начале XX века насчитывалось 24 дворовладения, однако нумерация домов не совпадает с современной.

Руководитель экспедиции ИА РАН в Тверской области Игорь Стрикалов подчеркнул, что такие находки крайне важны для изучения денежного обращения и археологии. В ближайшее время клад будет передан во Всероссийский историко-этнографический музей.

Ранее археологи в Тульской области обнаружили неизвестное ранее городище середины III века с уникальными украшениями и деталями костюма.

До этого в верховьях Оки нашли клад древнеримских монет, что позволило лучше понять связи региона с великими империями античности.

А летом 2019 года на территории древнегреческой колонии Фанагория в Краснодарском крае археологи обнаружили клад серебряных монет возрастом около 2,5 тыс. лет, признанных древнейшими из когда-либо чеканившихся на территории России.