Генсек ООН заявил о необходимости прекратить конфликт на Ближнем Востоке

Гутерриш призвал к немедленному прекращению боевых действий на Ближнем Востоке

Tекст: Тимур Шайдуллин

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступил с призывом немедленно прекратить боевые действия на Ближнем Востоке и возобновить переговоры. Его слова озвучил официальный представитель Стефан Дюжаррик на брифинге в штаб-квартире организации, пишет ТАСС.

Гутерриш заявил: «Пришло время прекратить боевые действия и приступить к серьезным дипломатическим переговорам, ставки никогда не были так высоки». Генсек подчеркнул, что ситуация может выйти из-под контроля.

В своем обращении Гутерриш отметил, что текущие удары приводят к огромным страданиям среди гражданского населения в регионе и несут значительный вред. Он также подчеркнул, что происходящее создает угрозу для мировой экономики, особенно для наиболее уязвимых слоев населения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Ирана Аббас Аракчи в письме Гутерришу написал, что США и Израиль нарушили Устав ООН, совершив авиаудары по территории Ирана.

До этого, еще 28 февраля в день начала атаки на Иран Гутерриш уже призывал к немедленному прекращению боев и снижению напряженности, предупредив о риске крупного регионального конфликта.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия и Китай заблокировали программу работы американского председательства в Совете Безопасности ООН из-за попытки включить в повестку обсуждение незаконных антииранских санкций.