Народный фронт поздравил женщин-военнослужащих и медиков с 8 Марта

Tекст: Валерия Городецкая

Активисты организации поздравили женщин-военнослужащих, медиков, матерей и жен участников спецоперации на Украине, а также представительниц волонтерских организаций более чем в 70 регионах России, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. В различных городах, включая Белгород, Курск, Брянск, Донецк, Мелитополь, Мариуполь и Запорожье, вручались тюльпаны и слова благодарности.

«Мы не просто вручаем цветы, а говорим спасибо тем, кто сейчас на передовой – в окопах, в операционных, в тылу. Важно, чтобы женщины, которые защищают страну, сутками не выходят из госпиталей, ждут дома мужей, сыновей или братьев, чувствовали: их труд и сила – тот самый фундамент, на котором все держится», – отметил заместитель руководителя Исполкома Народного фронта Владимир Тараненко. Он рассказал, что активисты встретились с матерями и жёнами бойцов, а также поздравили девушек из подразделения «БАРС», медицинский персонал и сотрудников Следственного комитета.

В отделениях госпиталей и больниц поздравления получили около 100 медработниц, а в подразделениях – более 60 женщин-военнослужащих и сотрудниц Следственного комитета. «Наша женская сила – оставаться красивыми несмотря ни на что. Желаю всем девушкам оставаться прекрасными», – поделилась медработница из госпиталя Брянска.

В ДНР команда Народного фронта посетила «Мастерскую добра», где более 30 женщин-волонтеров ежедневно изготавливают маскировочные сети и защитную экипировку для бойцов. В Мурманской области активисты поздравили медицинский персонал Военно-морского клинического госпиталя. По словам представителя аптеки госпиталя Елены Беловой, активисты Народного фронта всегда быстро реагируют на просьбы о помощи, и от коллектива им выражается особая благодарность.

В Великом Новгороде поздравили матерей погибших участников спецоперации на Украине и участниц Народных полков «Золотые руки Ангела» и «Наша земля», которые с первых дней спецоперации оказывают помощь фронту. Мама пропавшего без вести бойца Антонина Грибанова поблагодарила за внимание и заботу.

Военный медик из Луганской народной республики Оксана Животова рассказала, что пришла в армию по зову сердца, когда в 2014 году начались боевые действия и не хватало медиков. Она отметила, что в армии к женщинам относятся с особым вниманием – командиры стараются их беречь, а на самые опасные задачи отправляют мужчин.