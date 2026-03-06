Toyota зарегистрировала товарный знак Avensis в России

Toyota зарегистрировала новый товарный знак Avensis в России

Tекст: Тимур Шайдуллин

Японский автоконцерн Toyota зарегистрировал в России товарный знак для продажи автомобилей Avensis, выяснило РИА «Новости», изучив электронную базу Роспатента. Там указано, что компания подала заявку на регистрацию этого товарного знака в марте 2025 года, а сам знак был зарегистрирован только сейчас.

По информации агентства, под брендом Avensis Toyota планирует реализовывать на российском рынке легковые автомобили, внедорожники, вездеходы, автобусы и другие транспортные средства.

Toyota прекратила производство в России в 2022 году, однако на рынке по-прежнему работает ООО «Тойота Мотор». При этом финансовые показатели компании значительно снизились: с 2021 года выручка сократилась в 47 раз – с 332 млрд рублей до 7,2 млрд рублей. По итогам прошлого года прибыль организации составила 2,5 млрд рублей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, по данным «Автостата» автомобили Toyota стали самыми часто регистрируемыми среди иностранных марок (без учета китайских) в России в прошлом году.

Производство на бывшем заводе Toyota в Петербурге планируют запустить в 2026 году, заявил ранее глава Минпромторга Антон Алиханов.

До этого Toyota также регистрировала новые товарные знаки на территории России, несмотря на прекращение официальных поставок автомобилей.



