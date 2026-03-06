Литва предложила США свою территорию для операции против Ирана

Иран сделал предупреждение Европе за поддержку операции США

Tекст: Тимур Шайдуллин

Иранские власти предупредили, что страны Европы могут стать законными целями, если поддержат действия США и Израиля против Ирана, передает ТАСС.

Замглавы МИД Ирана Маджид Тахт-Раванчи заявил в эфире телеканала France 24: «Мы уже проинформировали европейцев и всех остальных, что им следует быть осторожными и не ввязываться в эту агрессивную войну против Ирана. Если они будут помогать, я не хочу называть конкретные страны, но если какая-либо страна присоединится к агрессии США и Израиля против Ирана, то она, безусловно, также станет законной целью для ответных мер Ирана».

По словам иранского дипломата, европейским странам следует проявлять осторожность и не вмешиваться в конфликт. Он подчеркнул, что Тегеран рассматривает любую поддержку агрессии США и Израиля как основание для ответных действий.

Тахт-Раванчи также отметил, что предупреждение уже было доведено до европейских стран и других государств, чтобы избежать эскалации ситуации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что на Западе действия Ирана осуждаются, а атаки США полностью игнорируются.

А председатель международного комитета Совфеда Григорий Карасин назвал заявление генсека НАТО Марка Рютте о готовности альянса к применению статьи о коллективной обороне в операции США и Израиля против Ирана неприкрытым цинизмом.

Ряд стран уже выражал поддержку США и Израилю в их действиях. В частности, Литва согласилась рассмотреть возможность использования своей территории американскими структурами для решения логистических вопросов, связанных с операцией в Иране.