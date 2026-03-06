  • Новость часаВременный совет Ирана запретил удары по соседним странам
    За ошибки американских военных ответит искусственный интеллект
    Дмитриев пошутил о мольбах ЕС о поставках нефти и газа
    Многодетная мать сравнила жизнь в России и Финляндии
    Байден заявил, что забыл о Путине больше, чем другие узнают
    Иран сделал предупреждение Европе за поддержку операции США
    Президент Ирана заявил об ожидании поддержки России
    Иран ударил по танкеру в Ормузском проливе беспилотником
    Россия прекратила соглашение с ООН по центру устойчивого энергоразвития
    Российские бойцы обнаружили сеть пулеметных точек и тоннелей ВСУ
    6 марта 2026, 21:04 • Новости дня

    Литва предложила США свою территорию для операции против Ирана

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Вильнюс выразил согласие рассмотреть возможность использования Литвы американскими структурами для решения логистических вопросов, связанных с операцией в Иране.

    Литва готова предоставить свою территорию для логистической поддержки операции США в Иране. Президент страны Гитанас Науседа заявил, что Вильнюс выступает как «преданный и ответственный союзник» Вашингтона и готов обсуждать этот вопрос, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что речь идет не о размещении военных объектов, а исключительно о предоставлении территории для решения логистических задач. Науседа также выразил надежду, что кризис на Ближнем Востоке удастся разрешить дипломатическими средствами, а не военными действиями.

    Ранее в Литве заявили о готовности обсудить возможность участия в операции против Ирана по инициативе США, однако официального запроса не поступало. До этого министры иностранных дел стран Евросоюза не смогли выработать единую позицию по ситуации на Ближнем Востоке.


    6 марта 2026, 21:50 • Новости дня
    @ JASON SZENES/EPA/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Замглавы МИД Ирана предупредил, что поддержка европейцами агрессии США и Израиля приведет к ответным мерам со стороны Тегерана.

    Иранские власти предупредили, что страны Европы могут стать законными целями, если поддержат действия США и Израиля против Ирана, передает ТАСС.

    Замглавы МИД Ирана Маджид Тахт-Раванчи заявил в эфире телеканала France 24: «Мы уже проинформировали европейцев и всех остальных, что им следует быть осторожными и не ввязываться в эту агрессивную войну против Ирана. Если они будут помогать, я не хочу называть конкретные страны, но если какая-либо страна присоединится к агрессии США и Израиля против Ирана, то она, безусловно, также станет законной целью для ответных мер Ирана».

    По словам иранского дипломата, европейским странам следует проявлять осторожность и не вмешиваться в конфликт. Он подчеркнул, что Тегеран рассматривает любую поддержку агрессии США и Израиля как основание для ответных действий.

    Тахт-Раванчи также отметил, что предупреждение уже было доведено до европейских стран и других государств, чтобы избежать эскалации ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что на Западе действия Ирана осуждаются, а атаки США полностью игнорируются.

    А председатель международного комитета Совфеда Григорий Карасин назвал заявление генсека НАТО Марка Рютте о готовности альянса к применению статьи о коллективной обороне в операции США и Израиля против Ирана неприкрытым цинизмом.

    Ряд стран уже выражал поддержку США и Израилю в их действиях. В частности, Литва согласилась рассмотреть возможность использования своей территории американскими структурами для решения логистических вопросов, связанных с операцией в Иране.

    Комментарии (7)
    6 марта 2026, 17:54 • Новости дня
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что не видит иного завершения войны с Ираном, кроме как полной капитуляции исламской республики.

    «С Ираном не будет никакой сделки, кроме безоговорочной капитуляции», – подчеркнул он в своей публикации в Truth Social.

    Трамп также отметил, что после этого этапа и при появлении «великого и приемлемого лидера» для Ирана, США совместно с союзниками и партнерами будут активно помогать стране. По его словам, цель заключается в том, чтобы вывести Иран из кризиса и сделать его «экономически более крупным, лучшим и сильным, чем когда-либо прежде».

    «Сделаем Иран снова великим», – заявил президент США.

    На ваш взгляд
    Чем закончится операция США и Израиля против Ирана?






    Результаты
    15 комментариев

    Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил о провале США в войне с Ираном.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему война США и Израиля против Ирана пошла не по плану.

    Комментарии (36)
    6 марта 2026, 14:50 • Видео
    Зеленский угрожает армией премьеру Венгрии

    Владимир Зеленский пообещал, что сообщит ВСУ телефонный номер премьера Венгрии Виктора Орбана. «Пусть они ему позвонят и будут общаться с ним на своем языке», – предложил он. В ответ Орбан заявил, что шантаж Зеленскому не поможет, а вот Венгрия «добьется своего силой».

    Комментарии (0)
    7 марта 2026, 03:59 • Новости дня
    @ Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев иронично прокомментировал возможную зависимость Евросоюза от российских энергоресурсов и удобрений в условиях энергетического кризиса.

    Кирилл Дмитриев, глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, иронично предположил, что русофобам из Евросоюза придется умолять Россию о поставках нефти, газа и удобрений, передает РИА «Новости».

    В соцсети X Дмитриев разместил пост с анимацией персонажей мультфильма «Гадкий Я» и пояснил: «Слитое в сеть видео: Урсула (фон дер Ляйен), Кайя (Каллас) и типичный русофобный бюрократ из ЕС умоляют о российской нефти, газе и удобрениях».

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью подчеркнула, что страны Западной и Центральной Европы попали в энергетический коллапс из-за кризиса на Ближнем Востоке. По ее словам, европейцам стало фактически негде получать топливо.

    В результате эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив, а страховщики начали увеличивать премии и пересматривать страховые покрытия. Ормузский пролив остается ключевым маршрутом для поставок нефти и сжиженного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, специальный представитель президента России Кирилл Дмитриев заявил о необходимости сменить руководство Еврокомиссии и обратиться к России за поставками энергоресурсов для решения кризиса. Дмитриев также обратился к канцлеру Германии Фридриху Мерцу с вопросом о перспективах энергообеспечения страны.

    Комментарии (6)
    6 марта 2026, 18:30 • Новости дня
    США признали удары по школе в Иране

    @ Abbas Zakeri/Mehr News/WANA/Reuters

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американские чиновники на закрытом брифинге подтвердили нанесение ударов в районе иранской школы для девочек, где погиб 171 человек, пишут местные СМИ.

    Представители администрации США во время закрытого брифинга в Конгрессе подтвердили нанесение ударов в районе, где находится школа для девочек в иранском городе Минаб, передает ТАСС со ссылкой на телеканал NBC News.

    По данным NBC News, американским властям известно, что удар по начальной школе, в результате которого погибли 171 человек, не был нанесён Израилем. При этом представители администрации США не предложили другой версии событий, которая бы исключала ответственность Вашингтона за этот инцидент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее американские СМИ писали, что удар по учебному заведению в Минабе совпал с атакой на базу КСИР, и дети могли погибнуть из-за ошибки военных США при определении цели.

    До этого иранские власти установили личности пилотов и авиабаз, причастных к удару по школе, где погибла 171 школьница. В ответ Иран нанес удары возмездия по Израилю и объектам США.

    Комментарии (6)
    6 марта 2026, 11:49 • Новости дня
    @ Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Южнокорейские и американские военные обсуждают возможность переброски комплексов Patriot с Корейского полуострова на Ближний Восток из-за эскалации конфликта с Ираном.

    США обратились к Южной Корее с просьбой о возможной переброске ракет и комплексов Patriot для усиления своей противовоздушной обороны на Ближнем Востоке, пишет Bloomberg.

    Министр иностранных дел Южной Кореи Чо Хён на парламентских слушаниях подтвердил, что Сеул ведет переговоры с американскими военными по этому вопросу, отметив, что конкретные решения будут приниматься индивидуально по каждому случаю.

    Повышенный спрос на перехватчики и ударные боеприпасы связан с активизацией конфликта между США и Ираном. После американских ударов по иранским объектам Тегеран увеличил количество атак с использованием ракет и дронов по американским базам и союзникам в регионе, что вынудило Вашингтон укреплять воздушную оборону на Ближнем Востоке.

    По данным корейских СМИ, американские военные уже перебрасывают часть установок Patriot с различных баз в Южной Корее на авиабазу Осан, расположенную к югу от Сеула, где зафиксировано заметное увеличение числа комплексов и прибытие крупных транспортных самолетов США. Представители Пентагона и Минобороны Южной Кореи воздержались от комментариев по этому поводу.

    В 2025 году подобные перемещения уже имели место: батареи Patriot временно направлялись с Корейского полуострова на Ближний Восток для оперативной поддержки и впоследствии возвращались обратно. Эксперты отмечают, что такие ротации не должны серьезно встревожить союзников США в Азии, поскольку Пхеньян сдерживается силами Южной Кореи и американским ядерным потенциалом.

    С 9 марта Южная Корея и США планируют начать ежегодные совместные военные учения Freedom Shield, которые продолжатся десять дней. Американское командование подтвердило, что маневры пройдут по графику несмотря на возможные перемещения вооружений. При этом Северная Корея традиционно негативно реагирует на подобные учения, расценивая их как подготовку к вторжению и отвечая собственными испытаниями оружия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, серия взрывов прогремела в Тегеране после ударов Израиля. Иранские ВВС нанесли удары по базам США в Персидском заливе и Ираке. Агентство Bloomberg сообщило, что у США и Израиля скоро могут закончиться ракеты-перехватчики.

    Комментарии (7)
    6 марта 2026, 14:48 • Новости дня
    Нидерланды стали лидерами ЕС по дороговизне бензина

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    По данным нефтяного бюллетеня Еврокомиссии, цена бензина в Нидерландах превысила два евро за литр, это наивысший показатель в Евросоюзе.

    Нидерланды заняли первое место по стоимости бензина среди стран Евросоюза – цена литра Euro 95 здесь составляет около 2,07 евро, отмечает РИА «Новости» со ссылкой на данные нефтяного бюллетеня Европейской комиссии. Этот показатель примерно на треть превышает среднюю стоимость топлива по ЕС.

    Дания и Греция следуют за Нидерландами, где цена бензина составляет примерно 2,03 и 1,98 евро за литр соответственно. Приведенные данные основаны на официальных сведениях за период с 2 по 5 марта, которые страны Евросоюза еженедельно предоставляют в бюллетень комиссии.

    Что касается дизельного топлива, Нидерланды также вошли в пятерку стран ЕС с самыми высокими ценами, однако первое место занимает Финляндия, а второе – Швеция. По информации потребительской организации United Consumers, цена на дизель в Нидерландах достигла максимального уровня с 2022 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Германии после удара по Ирану также появились очереди на АЗС из-за скачка цен на бензин. С дефицитом бензина и очередями на заправках столкнулись и жители Дубая.

    В свою очередь, министерство энергетики США приготовилось к возможному скачку цен на нефть и газ на фоне эскалации на Ближнем Востоке.

    Комментарии (13)
    6 марта 2026, 22:25 • Новости дня
    Иран нанес ракетный удар по американскому авианосцу «Авраам Линкольн».

    Tекст: Вера Басилая

    Военно-морские силы Ирана выпустили береговую ракету по американскому авианосцу «Авраам Линкольн», находившемуся в зоне действия иранских вооруженных сил.

    Военно-морские силы Ирана нанесли ракетный удар по американскому авианосцу «Авраам Линкольн», передает ТАСС. По данным пресс-службы армии исламской республики, удар был нанесён береговой ракетной системой военно-морских сил.

    В официальном заявлении, которое цитирует гостелерадиокомпания, говорится: «Ракетная система военно-морских сил армии выпустила береговую ракету по авианосцу USS Abraham Lincoln».

    Тегеран ранее объявил о запуске четырех баллистических ракет по авианосцу «Авраам Линкольн».

    Пресс-служба КСИР сообщила об отступлении американского корабля в Индийский океан после ракетного удара.

    Комментарии (0)
    7 марта 2026, 10:40 • Новости дня
    Временный совет Ирана запретил удары по соседним странам

    @ REUTERS/Abdelhadi Ramahi

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти Ирана приняли решение воздерживаться от ударов по соседним странам, если с их стороны не будет атак, как сообщил президент страны.

    Временный руководящий совет Ирана постановил не наносить удары и не запускать ракеты по соседним государствам, если только атака не будет совершена с их стороны.

    Президент Масуд Пезешкиан подчеркнул, что подобное решение было принято накануне и касается исключительно случаев обороны, передает РИА «Новости».

    По словам Пезешкиана, «временный руководящий совет постановил больше не наносить удары и не запускать ракеты по соседним странам, кроме как в случае начала атак с их стороны по Ирану». Об этом он сообщил, выступая перед иранцами, а его слова приводит агентство Mizan.

    Пезешкиан при этом отверг заявления о возможной безоговорочной капитуляции Ирана, назвав такие утверждения «грезами, которые им стоит унести с собой в могилу».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генеральный штаб Вооруженных сил Ирана опроверг сообщения о запуске беспилотника по территориям Азербайджана и Турции.

    До этого Пезешкиан объяснил в соцсетях, что действия республики носят вынужденный и оборонительный характер из-за угроз со стороны США и Израиля.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не примет никакого завершения войны с Ираном, кроме безоговорочной капитуляции исламской республики.

    Комментарии (3)
    6 марта 2026, 22:50 • Новости дня
    Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана Пезешкианом

    Tекст: Вера Басилая

    В ходе телефонного разговора президент России Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан обсудили урегулирование ситуации на Ближнем Востоке и обменялись мнениями по поводу эскалации конфликта, сообщили в Кремле.

    Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, следует из сообщения Кремля в Max.

    Путин еще раз выразил глубокие соболезнования в связи с убийством верховного лидера Ирана Али Хаменеи, членов его семьи и представителей военно-политического руководства страны. Он также отметил многочисленные жертвы среди мирного населения на фоне израильско-американской агрессии.

    В ходе разговора была подтверждена принципиальная позиция России о необходимости немедленного прекращения боевых действий и скорейшего возвращения к политико-дипломатическому урегулированию ситуации. Президент России подчеркнул, что поддерживает постоянные контакты с лидерами стран, входящих в Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива.

    Масуд Пезешкиан выразил благодарность за проявленную Россией солидарность с иранским народом, который, по его словам, отстаивает суверенитет и независимость своей страны. Он также подробно проинформировал Путина о развитии ситуации в рамках нынешней острой фазы конфликта.

    По итогам беседы стороны договорились продолжать контакты по различным каналам для дальнейшего взаимодействия и координации позиций.

    Ранее Пезешкиан заявил, что ряд стран начали посреднические усилия для урегулирования конфликта.

    Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин ведет активные переговоры с лидерами ближневосточных стран, чтобы снизить напряженность после обострения ситуации в регионе.

    Комментарии (0)
    6 марта 2026, 18:42 • Новости дня
    Дипломаты ряда стран покинули Иран через Азербайджан

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Работники российских, чешских и пакистанских дипмиссий были вывезены из Ирана через азербайджанский пункт пропуска, точное количество эвакуированных не раскрывается.

    Несколько сотрудников посольств России, Чехии и Пакистана были эвакуированы из Ирана через территорию Азербайджана, передает ТАСС.

    Агентство APA сообщило, что дипломатические работники покинули исламскую республику через контрольно-пропускной пункт «Астара». Точное количество эвакуированных сотрудников не называется.

    Ранее министерство иностранных дел России исключило полную эвакуацию российского посольства из Ирана. Российское посольство в Иране продолжает работать в обычном режиме, несмотря на угрозу обстрелов и бомбовых ударов.

    До этого два сотрудника российского посольства в Тегеране эвакуировались из Ирана через границу с Азербайджаном. А МИД рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Иран и как можно скорее покинуть страну.


    Комментарии (2)
    6 марта 2026, 13:09 • Новости дня
    КСИР ударил по Израилю сверхтяжелыми и гиперзвуковыми ракетами

    Tекст: Мария Иванова

    В ходе 22-й серии атак иранские военные задействовали баллистические комплексы с тяжелыми боеголовками и новейшее гиперзвуковое вооружение.

    Корпус стражей исламской революции сообщил об использовании сверхтяжелых баллистических ракет средней дальности Khorramshahr-4 и гиперзвуковых систем Fattah, передает ТАСС.

    «22-я волна операции «Правдивое обещание – 4» началась с массированного запуска ракет Khorramshahr-4, Kheibar и Fattah», – приводит заявление военных агентство Tasnim.

    В сообщении уточняется, что боевая часть задействованных баллистических носителей достигает веса 1,5 тонны.

    На ваш взгляд
    Чем закончится операция США и Израиля против Ирана?






    Результаты
    15 комментариев

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские ударные беспилотники атаковали авиабазу Рамат-Давид и радиолокационный комплекс Мерон на севере Израиля.

    Корпус стражей исламской революции заявил об ударе гиперзвуковой ракетой по зданию израильского Минобороны и аэропорту Бен-Гурион.

    Ранее Тегеран применил аналогичное вооружение для поражения нефтеперерабатывающего завода в Хайфе.

    Комментарии (0)
    6 марта 2026, 14:45 • Новости дня
    Израиль заявил об уничтожении «секретного бункера Хаменеи» в Тегеране

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Израильская авиация совершила налет на укрепленное строение в иранской столице, некогда якобы предназначавшееся для убитого верховного лидера Ирана Али Хаменеи, заявили в израильской армии.

    ВВС Израиля нанесли удар по защищенному подземному бункеру в Тегеране, в налете участвовало около 50 самолетов, указали в пресс-службе, передает ТАСС.

    «Этот объект был предназначен для верховного лидера Исламской республики аятоллы Али Хаменеи, убитого в первый день военных действий», – говорится в заявлении.

    Сооружение было приспособлено для использования в качестве командного центра в условиях чрезвычайной ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате бомбардировок погиб верховный лидер Исламской республики аятолла Али Хаменеи. Израильская авиация поразила командные центры военных по всему Тегерану. Армия обороны Израиля объявила о начале волны ударов по объектам иранского правительства.

    Комментарии (3)
    6 марта 2026, 14:50 • Новости дня
    Иран нанес удары возмездия по Израилю и объектам США за атаку на школу в Минабе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Иранские военные нанесли ракетные удары по целям США и Израиля утром 6 марта, сообщил Корпус стражей исламской революции (КСИР).

    В заявлении, которое приводит агентство Fars, отмечается, что атака стала ответом на гибель детей в результате нападения на школу в Минабе на юге Ирана, передает РИА «Новости».

    «22-я волна операции «Правдивое обещание – 4» была проведена в знак мести убийцам детей в школе Минаба... в огне оказались цели США и сионистского режима, протянувшиеся от Персидского залива до Тель-Авива», – говорится в официальном сообщении КСИР.

    Военные Ирана уточняют, что удары были нанесены по американским и израильским базам в районе Персидского залива, столице Израиля Тель-Авиве, а также по аэропорту Бен-Гурион и военным объектам в Хайфе. Для атаки были использованы гиперзвуковые ракеты «Хейбар» и сверхтяжелые ракеты «Хорремшахр».

    В КСИР подчеркивают, что запуск ракет прошел успешно.

    Ранее Иран вычислил пилотов, атаковавших школу для девочек в Минабе.

    Напомним, губернатор иранского города Минаб сообщил о гибели учеников в результате атаки на начальную школу.

    В Иране заявили о гибели 175 учителей и школьников из-за атак США и Израиля.

    Комментарии (2)
    7 марта 2026, 01:46 • Новости дня
    При атаке на судно у Омана погибли четыре моряка

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате обстрела буксира в Ормузском проливе были убиты четыре члена экипажа, еще трое получили ранения различной степени тяжести.

    Обстрел буксира произошел в Ормузском проливе 6 марта, передает РИА «Новости». Как сообщила Международная морская организация (ИМО), при атаке погибли четыре моряка, а еще трое получили ранения.

    Инцидент произошел в шести морских милях, что составляет около 11 километров, к северу от побережья Омана в Ормузском проливе, согласно данным Управления морских торговых операций Великобритании (UKMTO).

    Генеральный секретарь ИМО Арсенио Домингес выразил обеспокоенность и глубокую опечаленность в связи с этим происшествием.

    «Я обеспокоен и глубоко опечален известием о смертоносной атаке против судна в Ормузском проливе 6 марта 2026 года, в результате которой, по сообщениям, погибли по меньшей мере четыре моряка и еще трое получили тяжелые ранения», – говорится в его официальном заявлении.

    Информация о возможных причинах атаки и принадлежности буксира не разглашается. Международные организации призывают к расследованию произошедшего и усилению мер безопасности судоходства в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, движение судов в Персидском заливе оказалось заморожено из-за растущей напряженности и неопределенности для отрасли.

    Иранская гостелерадиокомпания сообщила о применении ударных беспилотников по одному из судов в Ормузском проливе.

    Комментарии (2)
    6 марта 2026, 20:42 • Новости дня
    Иран сообщил о множестве жертв после удара по базам США в Бахрейне

    Иран заявил о серьезных потерях среди военных США после удара по базам в Бахрейне

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Вооруженные силы Ирана заявили о большом числе погибших и раненых среди американских военных после нанесенного удара по их базам в Бахрейне.

    Удар Ирана по месту дислокации американских военных в Бахрейне привел к значительным потерям среди личного состава. Центральный штаб вооруженных сил Ирана «Хатам аль-Анбия» сообщил, что речь идет о большом числе погибших и раненых среди военнослужащих США, передает ТАСС.

    В официальном заявлении штаба, которое распространила иранская гостелерадиокомпания, подчеркивается, что детали этой операции пока не раскрываются. Представители иранских вооруженных сил пообещали объявить подробности позднее.

    Ранее министерство иностранных дел Катара заявило, что Иран атаковал здания в Бахрейне, где размещались военные ВМС Катара. А 2 марта иранские военные  выпустили баллистические снаряды по американским военным объектам рядом с портом Салман в Бахрейне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Системы ПВО Бахрейна с 28 февраля уничтожили 78 иранских ракет и 143 беспилотника.


    Комментарии (0)
