Иран сообщил о множестве жертв после удара по базам США в Бахрейне

Иран заявил о серьезных потерях среди военных США после удара по базам в Бахрейне

Tекст: Тимур Шайдуллин

Удар Ирана по месту дислокации американских военных в Бахрейне привел к значительным потерям среди личного состава. Центральный штаб вооруженных сил Ирана «Хатам аль-Анбия» сообщил, что речь идет о большом числе погибших и раненых среди военнослужащих США, передает ТАСС.

В официальном заявлении штаба, которое распространила иранская гостелерадиокомпания, подчеркивается, что детали этой операции пока не раскрываются. Представители иранских вооруженных сил пообещали объявить подробности позднее.

Ранее министерство иностранных дел Катара заявило, что Иран атаковал здания в Бахрейне, где размещались военные ВМС Катара. А 2 марта иранские военные выпустили баллистические снаряды по американским военным объектам рядом с портом Салман в Бахрейне.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Системы ПВО Бахрейна с 28 февраля уничтожили 78 иранских ракет и 143 беспилотника.



