В Москве арестовали мужчину за убийство знакомого у станции метро

Tекст: Тимур Шайдуллин

Суд в столице заключил под стражу 27-летнего мужчину по делу об убийстве и покушении на убийство на севере города, сообщает прокуратура Москвы. По данным следствия, вечером 4 марта обвиняемый находился у станции метро «Сокол», где между ним и двумя его знакомыми произошел конфликт на почве личной неприязни. В ходе ссоры мужчина достал нож и нанес не менее двух ударов одному из оппонентов и не менее девяти – другому.

«С учетом позиции Савеловской межрайонной прокуратуры суд заключил под стражу фигуранта уголовного дела об убийстве и покушении на убийство на севере Москвы. 27-летнему мужчине предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ, ч. 3 ст. 30, п. »а« ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство и покушение на убийство)», – сообщили в надзорном ведомстве.

В результате нападения 22-летний потерпевший скончался на месте, второй пострадавший 29 лет был госпитализирован. Пресс-служба столичного ГУ МВД России уточнила, что нападавший был задержан на месте происшествия – до приезда полиции его удерживали очевидцы. Следствие находится на контроле в прокуратуре города.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве молодой человек убил свою бывшую девушку и скрылся за пределы России.

Ранее в жилом доме на улице Совхозной на юго-востоке Москвы полиция задержала 19-летнего подозреваемого в убийстве бывшей девушки после ссоры. До этого Замоскворецкий суд Москвы отправил под стражу мужчину, обвиняемого в убийстве водителя такси и участии в перестрелке на Рублевском шоссе.



