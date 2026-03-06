Стартовал флешмоб в поддержку российских паралимпийцев

Стартовал флешмоб #Вотличнойформе в поддержку российских паралимпийцев

Tекст: Валерия Городецкая

Эта инициатива приурочена к Паралимпийским играм, которые с 6 по 15 марта проходят в Милане и Кортине-д’Ампеццо, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Особенностью нынешних соревнований стало то, что российские спортсмены впервые за 12 лет выступают под национальным флагом и гимном.

Организаторы призвали пользователей социальных сетей выкладывать свои слова поддержки паралимпийцам с хэштегом #Вотличнойформе. Как отметили в организации, их вдохновили слова главного тренера сборной России по синхронному плаванию Светланы Ромашиной и они надеются, что поддержка со всей страны придаст спортсменам дополнительные силы.

«Наши спортсмены – это наша гордость. Я уверена, что мы всей страной будем за них болеть, поддерживать, смотреть их выступления. Уверена, что наши ребята в отличной форме, поэтому они обязательно добьются успехов и хороших результатов. Хочу пожелать нашим ребятам прежде всего спокойствия, душевного равновесия и, конечно же, побед. А они обязательно будут, потому что за ними целая страна», – заявила Ромашина.

В этом году приглашения на Паралимпиаду получили шесть российских спортсменов. В соревнованиях по горнолыжному спорту выступят трехкратный чемпион Алексей Бугаев и двукратная чемпионка мира Варвара Ворончихина. В лыжных гонках Россию представят многократный чемпион мира Иван Голубков, призер чемпионата мира Анастасия Багиян с лидером Сергеем Синякиным, а также парасноубордисты Дмитрий Фадеев и Монзер Филипп Шеббо.