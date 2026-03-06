США признали удары по школе в Иране

NBC: США признали удары в районе школы для девочек в иранском Минабе

Tекст: Тимур Шайдуллин

Представители администрации США во время закрытого брифинга в Конгрессе подтвердили нанесение ударов в районе, где находится школа для девочек в иранском городе Минаб, передает ТАСС со ссылкой на телеканал NBC News.

По данным NBC News, американским властям известно, что удар по начальной школе, в результате которого погибли 171 человек, не был нанесён Израилем. При этом представители администрации США не предложили другой версии событий, которая бы исключала ответственность Вашингтона за этот инцидент.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее американские СМИ писали, что удар по учебному заведению в Минабе совпал с атакой на базу КСИР, и дети могли погибнуть из-за ошибки военных США при определении цели.

До этого иранские власти установили личности пилотов и авиабаз, причастных к удару по школе, где погибла 171 школьница. В ответ Иран нанес удары возмездия по Израилю и объектам США.