Безруков сохранил должность худрука Губернского театра после назначения во МХАТ

«Конечно, Сергей Витальевич продолжит руководить нашим театром», – подчеркнула она в беседе с ТАСС.
В пятницу министр культуры Ольга Любимова сообщила, что Сергей Безруков назначен новым художественным руководителем МХАТ имени М. Горького.
Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение Госдумы, передает «Прайм». В пояснительной записке отмечается, что инициатива направлена на повышение эффективного воздействия реестра должников.
Предлагается ввести следующие ограничения для лиц, включенных в реестр: запрет на государственную регистрацию транспортных средств и техники, ограничение регистрации прав на недвижимость, а также отказ в открытии банковских счетов. Исключением станут только банковские операции, связанные с уплатой обязательных платежей, предусмотренных законодательством.
Снятие ограничений предусмотрено сразу после исключения гражданина из списка должников. По словам Слуцкого, «пора признать очевидное: если человек находит средства на покупку недвижимости или вклады в банке, значит, деньги на алименты у него есть». Он также подчеркнул, что данная инициатива – не просто запрет, а «санитарный кордон вокруг тех, кто потерял совесть», и нацелен на то, чтобы уклонисты чувствовали «дискомфорт в каждом своем шаге».
Слуцкий отметил, что предложенные меры позволят сделать реестр должников реально действующим инструментом для полного погашения долгов перед детьми, а не формальным «списком позора».
Напомним, в январе на «Госуслугах» появился реестр злостных неплательщиков алиментов.
Многодетная мать из Финляндии назвала плюсы жизни в России
Многодетная мать Светлана Сярккя рассказала на Невском форуме друзей России о своем опыте переезда из Финляндии в Выборг, пишет РИА «Новости». Она отметила, что решение покинуть Финляндию было связано с началом спецоперации на Украине, после чего в стране появились трудности как на работе, так и у детей в школе. Светлана подчеркнула, что летом 2024 года их семья окончательно перебралась в Выборг.
По словам Сярккя, российский город встретил ее семью очень тепло, дети быстро были устроены в школу и уже второй год с удовольствием учатся в новой атмосфере. Она также выделила возможности для занятий спортом и творчеством: сын занимается тяжелой атлетикой в местном клубе «Фаворит», а дочь обучается в художественной школе.
Светлана выразила мнение, что российское образование гораздо сильнее европейского, и рада, что ее дети получают здесь качественные знания и развиваются в спорте. Она добавила, что довольна уровнем медицинского обслуживания в Выборге, отметив: «Как мать, я скажу, что мне очень нравится здесь растить детей».
Невский форум друзей России в Петербурге объединяет иностранных журналистов, общественников и политиков, которые поддерживают Россию и открыто выражают свою позицию.
Как рассказал директор колледжа Вадим Шутов, поводом для проверки стала аттестация, на которой многие учащиеся не смогли подтвердить свои высокие баллы, с которыми были зачислены, сообщает «СургутИнформ-ТВ».
В результате проверки выяснилось, что у 35 студентов из Таджикистана, а также у некоторых уже получивших российское гражданство, аттестаты оказались поддельными. Руководство колледжа обратилось в полицию и прокуратуру, чтобы установить подлинность документов. По словам Шутова, студентов вызывали в полицию, где выяснялось, что многие даже не знали, где находилась их якобы оконченная школа.
Ранее, как отмечают журналисты, похожие случаи уже фиксировались и в других колледжах Югры: у 190 уроженцев Таджикистана подлинность школьных аттестатов вызвала сомнения у правоохранительных органов. В Сургутском колледже решили не ограничиваться отчислением и подают иски о взыскании материального ущерба с семей студентов, поскольку на их обучение тратились бюджетные средства.
«Первый иск, который мы выставили – 628 тыс. рублей за нанесение этого материального ущерба. Они, во-первых, в шоке были, потому что купили его, может, за 30-50 тыс. рублей. А в итоге студент проучился чуть больше полугода, а уже сейчас нужно заплатить такую сумму», – сообщил Шутов. По его словам, учреждение намерено добиваться порядка и рассчитывает на поддержку департамента образования, правительства округа и правоохранительных органов.
Ранее в Ханты-Мансийском автономном округе подвели итоги плановой аттестации в системе среднего профессионального образования. По ее результатам около четверти обучающихся, зачисленных на основании зарубежных аттестатов, были отчислены – основанием стали академические долги и низкая успеваемость.
Дмитриев отметил, что Германии действительно необходимы новые источники нефти и газа, поскольку страна, по его словам, разрушает собственную промышленность и оказалась не готова к энергетическому кризису, передает ТАСС.
«У вас есть какие-нибудь предположения, канцлер Мерц, где могут находиться эти источники нефти и газа?», – написал Дмитриев в соцсетях.
Россия прекратила действие соглашения с Организацией Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) о деятельности центра устойчивого энергетического развития в Москве. Соответствующее распоряжение правительства опубликовано на официальном портале правовой информации, передает ТАСС.
В документе уточняется, что решение принято в соответствии со статьей 37 Федерального закона «О международных договорах Российской Федерации». Соглашение между правительством России и ЮНЕСКО было подписано в Париже 5 сентября 2008 года, и центр работал под эгидой ЮНЕСКО как структура категории 2.
МИД поручено уведомить Организацию Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры о принятом решении». Таким образом, соответствующая информация будет официально доведена до ЮНЕСКО.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о запрете исполнения постановлений иностранных уголовных и международных судов. До этого Россия присоединилась к конвенции ООН по борьбе с киберпреступностью, принятой по российской инициативе.
Стартовал флешмоб #Вотличнойформе в поддержку российских паралимпийцев
Эта инициатива приурочена к Паралимпийским играм, которые с 6 по 15 марта проходят в Милане и Кортине-д’Ампеццо, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Особенностью нынешних соревнований стало то, что российские спортсмены впервые за 12 лет выступают под национальным флагом и гимном.
Организаторы призвали пользователей социальных сетей выкладывать свои слова поддержки паралимпийцам с хэштегом #Вотличнойформе. Как отметили в организации, их вдохновили слова главного тренера сборной России по синхронному плаванию Светланы Ромашиной и они надеются, что поддержка со всей страны придаст спортсменам дополнительные силы.
«Наши спортсмены – это наша гордость. Я уверена, что мы всей страной будем за них болеть, поддерживать, смотреть их выступления. Уверена, что наши ребята в отличной форме, поэтому они обязательно добьются успехов и хороших результатов. Хочу пожелать нашим ребятам прежде всего спокойствия, душевного равновесия и, конечно же, побед. А они обязательно будут, потому что за ними целая страна», – заявила Ромашина.
В этом году приглашения на Паралимпиаду получили шесть российских спортсменов. В соревнованиях по горнолыжному спорту выступят трехкратный чемпион Алексей Бугаев и двукратная чемпионка мира Варвара Ворончихина. В лыжных гонках Россию представят многократный чемпион мира Иван Голубков, призер чемпионата мира Анастасия Багиян с лидером Сергеем Синякиным, а также парасноубордисты Дмитрий Фадеев и Монзер Филипп Шеббо.
По его словам, речь идет о государствах, настроенных на долгосрочное и конструктивное сотрудничество с Москвой, передает РИА «Новости».
«И такие возможности есть, сегодня наши компании подтвердили это, уже ведут переговоры, и в ближайшее время объемы газа пойдут в другие страны», – сказал Новак.
Ранее президент России Владимир Путин поручил проработать переход с газового рынка Европы на открывающиеся рынки.
Напомним, цены на газ в Европе превысили 720 долларов за тысячу кубометров.
Напольные весы возглавили антирейтинг подарков на 8 Марта
В антирейтинге также оказались кухонная техника, посуда, нижнее белье без обсуждения, наборы из супермаркета и антивозрастные средства, , следует из исследования ювелирного холдинга Sokolov, передает РИА «Новости».
Многие женщины предпочитают заранее обсуждать подарки: 23% выбирают их совместно с партнером, 15% отправляют подборку желаемого, 21% говорят напрямую, а 18% просят деньги. Только одна из семи женщин готова к сюрпризу любого формата.
Аналитики отмечают, что 22% россиянок довольствуются цветами как основным подарком, 19% мечтают об ужине, поездке или билете на концерт. Среди желаемого также называются украшения, деньги, техника, а иногда и помощь в выплате кредита.
Для большинства женщин 8 Марта – своеобразная проверка отношений: более половины считают этот день индикатором заботы партнера, еще 28% оценивают по подарку внимательность мужчины. Однако пятая часть опрошенных трактует праздник как незначимый.
Среди мужчин более половины дарят подарки традиционно, а не по внутреннему желанию, причем две трети еще не выбрали презент к празднику. Несмотря на популярность цветов, полноценным подарком букет считают 42% мужчин, а 12% уверены, что все зависит от суммы, потраченной на него. Большинство поздравляют любимых женщин, мам, сестер, дочерей и бабушек, но 61% покупают подарки также коллегам, а 23% – подругам.
Депутат верхней палаты парламента Японии от правящей Либерально-демократической партии Мунэо Судзуки выступил с предложением пересмотреть действующие экономические санкции стран G7 против России, передает РИА «Новости».
По его словам, эскалация конфликта на Ближнем Востоке, в частности вокруг Ирана и Ормузского пролива, приводит к росту цен на нефть и ставит под угрозу экономическую стабильность Японии.
«В связи с нынешней проблемой вокруг Ирана, без сомнения, появится новый импульс для урегулирования ситуации на Украине. В таком случае экономические санкции G7 против России потеряют смысл», – отметил Судзуки.
Он подчеркнул, что рост цен на нефть напрямую сказывается на жизни японцев и именно политики должны нести ответственность за такие последствия.
Судзуки напомнил, что российские энергоресурсы, в частности нефть и газ с Сахалина, находятся в непосредственной близости от Японии, что может стать важнейшим геополитическим преимуществом для страны.
Политик призвал Японию проявить инициативу на международной арене и как можно скорее начать движение в сторону отмены санкций против России ради стабильности мировой экономики.
Судзуки известен в японской политике своей позицией по развитию отношений с Россией и подписанию мирного договора.
Обострение на Ближнем Востоке связано с ударами США и Израиля по иранским объектам, а также ответными действиями Ирана. Более 90% японского импорта сырой нефти поступает из стран Ближнего Востока.
«Аэрофлот» отменил все рейсы в ОАЭ до 31 марта
Авиакомпания «Аэрофлот» приняла решение отменить все рейсы между Россией и Объединёнными Арабскими Эмиратами с 12 по 31 марта, передает РИА Новости. Перевозчик объяснил, что это связано с нестабильной ситуацией в Персидском регионе.
Последними по расписанию останутся рейсы, запланированные на 11 марта. В компании уточнили, что дальнейшее возобновление полётов будет возможно только после нормализации обстановки в регионе.
Богомолов поздравил Хабенского с назначением и. о. руководителя Школы-студии МХАТ
Режиссер Константин Богомолов поздравил худрука МХТ имени Чехова, народного артиста РФ Константина Хабенского с назначением на должность исполняющего обязанности ректора Школы-студии МХАТ, передает РИА «Новости».
В соцсетях он написал: «Мои искренние поздравления коллеге и прекрасному артисту Константину Хабенскому! Уверен, что его огромный опыт в профессии, энтузиазм, талант менеджера и педагога станут мощным двигателем развития Школы-студии».
Богомолов также пожелал Хабенскому сил и терпения на новой должности. Он подчеркнул, что считает коллегу выдающимся артистом и профессионалом, способным вести вуз к новым успехам.
Дмитриев предложил ЕС уволить фон дер Ляйен и Каллас
Предложение уволить председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и главу дипломатии ЕС Каю Каллас озвучил специальный представитель президента России Кирилл Дмитриев, пишет ТАСС. В соцсетях он отметил, что Евросоюз столкнулся с серьезными энергетическими трудностями и ищет варианты их разрешения.
Дмитриев прямо заявил: «ЕС отчаянно ищет решения энергетических проблем. А как насчет самого реалистичного варианта: уволить Урсулу и Каю и начать умолять Россию о предоставлении энергоресурсов?».
Минздрав РФ добавил четыре новых орфанных заболевания
Перечень орфанных заболеваний в России официально расширен до 301 позиции. В соответствующий документ Минздрава РФ добавлены новые редкие болезни, включая увеальную меланому, хронический гипопаратиреоз, а также синдром Цинссера – Энгмана – Коула, передает ТАСС.
В частности, в обновленном перечне уточняется, что под увеальной меланомой подразумеваются разные формы: меланома сосудистой оболочки глаза, хориоидеи, цилиарного тела и радужки. Хронический гипопаратиреоз внесен в том числе в составе различных наследственных синдромов. Также впервые приравнен к орфанным заболеваниям врожденный дискератоз, известный как синдром Цинссера – Энгмана – Коула.
Кроме того, из перечня исключен идиопатический рецидивирующий перикардит, вместо которого теперь указана первичная легочная гипертензия. Всего до обновления в документе было 297 заболеваний, теперь их 301.
Ученые нашли в Торжке клад из 409 царских золотых монет
Хозяева дома в Торжке под Тверью спрятали в годы революции более 400 царских золотых монет, однако не смогли их забрать, сообщает Институт археологии РАН.
Клад был найден в 2025 году во время спасательных раскопок перед строительством нового дома на левом берегу Тверцы. По информации археологов, дом на Садовой улице, где и был спрятан сосуд с золотом, разрушился в годы Великой Отечественной войны.
В составе клада оказалось 409 золотых монет, выпущенных с 1848 по 1911 год. Монеты находились в глиняном горшке, который был размещен под каменным фундаментом здания. Большинство из них – номиналом от пяти до 15 рублей – относятся ко времени правления Николая II, одна монета отчеканена при Александре III, а самая ранняя – при Николае I.
Общая сумма спрятанных монет составляет 4 тыс. 70 рублей золотом. Руководитель Новоторжского археологического отряда Наталья Сарафанова отметила: «Вероятно, клад был сокрыт в период революционных событий 1917 года. Это так называемый возвратный клад: владельцы спрятали сокровища, чтобы потом их забрать, но по каким-то причинам этого не сделали».
На данный момент установить имя владельца клада не удалось. Архивные документы указывают, что на улице Дмитриевской (ныне Садовая) в конце XIX – начале XX века насчитывалось 24 дворовладения, однако нумерация домов не совпадает с современной.
Руководитель экспедиции ИА РАН в Тверской области Игорь Стрикалов подчеркнул, что такие находки крайне важны для изучения денежного обращения и археологии. В ближайшее время клад будет передан во Всероссийский историко-этнографический музей.
Кремль заявил о росте спроса на российские энергоресурсы из-за ситуации на Ближнем Востоке
По его словам, «мы фиксируем существенное повышение спроса на российские энергоресурсы, энергоносители в связи с войной в Иране», передает ТАСС.
Песков подчеркнул, что Москва традиционно выступает надежным партнером на мировом энергетическом рынке. Он напомнил, что «Россия была и остается надежным поставщиком как нефти, так и газа, причем как трубного газа, так и сжиженного газа».
Накануне Песков заявил, что боевые действия на Ближнем Востоке и их возможное влияние на мировые цены нефти не должны приводить к изменению стоимости топлива в России.
