    6 марта 2026, 17:46 • Новости дня

    Власти Кувейта начали сокращать добычу нефти

    WSJ: Власти Кувейта начали сокращать добычу нефти

    Власти Кувейта начали сокращать добычу нефти
    @ Du Jian/Xinhua/ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Власти Кувейта начали сокращение добычи нефти на нескольких месторождениях, пишет The Wall Street Journal.

    По информации WSJ, причиной стали заполненные хранилища и возникающие сложности с поставками углеводородов за рубеж на фоне эскалации ближневосточного конфликта, передает ТАСС.

    Обсуждается возможность дальнейшего сокращения как добычи, так и переработки нефти до объемов, обеспечивающих только внутренние потребности страны. Решение о дополнительных мерах может быть принято уже в ближайшие дни.

    Издание отмечает, что снижение нефтедобычи способно привести к серьезным долгосрочным последствиям для энергетической отрасли Кувейта.

    Ранее Ирак остановил добычу нефти на крупнейшем в стране месторождении.

    5 марта 2026, 21:21 • Новости дня
    Telegraph: Иран пытается превратить Ормузский пролив в «морской Вьетнам» для США
    Telegraph: Иран пытается превратить Ормузский пролив в «морской Вьетнам» для США
    @ Jakub Porzycki/NurPhoto/Reuters

    Тегеран стремится втянуть Вашингтон в затяжное противостояние в Ормузском проливе, превратив ключевой мировой нефтяной маршрут в «морской Вьетнам» для США.

    Как пишет британская The Telegraph, план Ирана может поставить США перед сложным выбором между риском военной эскалации и угрозой глобального энергетического кризиса. Иранские власти заявили о «полном контроле» над Ормузским проливом – одним из важнейших морских путей мира, через который проходит около пятой части глобальных поставок нефти и газа.

    Представители иранского Корпуса стражей исламской революции пригрозили атаковать любые суда, которые попытаются пересечь акваторию. По данным западных СМИ, на фоне угроз страховые компании резко повысили стоимость страхования морских перевозок или вовсе отказались страховать рейсы через пролив. В результате поток нефтяных танкеров через Ормуз сократился примерно на 90%.

    Сейчас Вашингтон рассматривает возможность предоставления государственныx страховых гарантий для торговых судов и отправки кораблей Военно-морские силы США для сопровождения танкеров. Однако, как отмечают эксперты, именно такого шага может добиваться Тегеран. По мнению специалистов, Иран пытается втянуть США в длительную и затратную военно-морскую операцию. Эксперт из Университет Санкт-Галлена Андреас Бем считает, что даже единичное попадание по американскому кораблю может стать серьезным политическим ударом по Вашингтону.

    Несмотря на значительные потери иранского флота в результате ударов США и Израиля, у Тегерана остаются инструменты давления. Среди них – подводные лодки, береговые ракетные комплексы и беспилотники, а также поддержка союзных группировок на Ближнем Востоке, включая движение хуситов в Йемене. Эксперты считают, что стратегия Ирана заключается в том, чтобы превратить конфликт в изматывающую кампанию, способную подорвать поддержку войны внутри США.

    При этом даже локальная зона напряженности вокруг Ормузского пролива серьезно бьет по мировой экономике. На фоне кризиса цена нефти уже выросла выше 80 долларов за баррель. Аналитики предупреждают, что дальнейшие перебои с поставками через Ормуз способны ускорить дальнейший цен на топливо и энергоресурсы по всему миру.

    Ранее секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что финансовые потери мировой экономики при закрытии Ормузского пролива на один день составляют порядка семи млрд долларов.

    6 марта 2026, 04:24 • Новости дня
    Минфин США выдал Индии 30-дневное разрешение на покупку российской нефти
    Минфин США выдал Индии 30-дневное разрешение на покупку российской нефти
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    После нескольких месяцев давления Вашингтона на Нью-Дели с целью прекращения закупок российской нефти, Министерство финансов США в четверг выдало Индии 30-дневное разрешение на покупку российской нефти, которая в настоящее время застряла в море.

    «Для обеспечения бесперебойного потока нефти на мировой рынок, Министерство финансов предоставляет индийским нефтеперерабатывающим заводам временное 30-дневное разрешение на закупку российской нефти», – приводит Reuters слова министра финансов США Скотта Бессента.

    Он подчеркнул, что эта «краткосрочная мера» незначительно отразится на  финансовой выгоде российскому правительству, поскольку позволяет только операции с нефтью, уже застрявшей в море из-за ближневосточной эскалации.

    Бессент отметил, что в Вашингтоне ожидает переход Индии на американскую нефти, которой страна будет закупать больше.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США Марко Рубио заявлял о договоренности с Индией по отказу от импорта российской нефти. Новак сообщил о готовности увеличить поставки нефти в Китай и Индию. Индия увеличила закупки российской нефти.

    6 марта 2026, 14:50 • Видео
    Зеленский угрожает армией премьеру Венгрии

    Владимир Зеленский пообещал, что сообщит ВСУ телефонный номер премьера Венгрии Виктора Орбана. «Пусть они ему позвонят и будут общаться с ним на своем языке», – предложил он. В ответ Орбан заявил, что шантаж Зеленскому не поможет, а вот Венгрия «добьется своего силой».

    5 марта 2026, 17:48 • Новости дня
    Орбан предупредил о применении силы для запуска «Дружбы»

    Орбан: Венгрия использует политическую и финансовую силу против Киева для запуска «Дружбы»

    Орбан предупредил о применении силы для запуска «Дружбы»
    @ Саверкин Александр/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил о намерении добиться от Киева возобновления поставок российской нефти по нефтепроводу «Дружба» с помощью политических и финансовых мер.

    Венгрия не намерена идти на компромиссы с Киевом и будет добиваться возобновления транзита российской нефти по нефтепроводу «Дружба» силой, заявил премьер-министр республики Виктор Орбан. Он уточнил, что речь идет не о военной, а о политической и финансовой силе, которую Будапешт намерен применить в отношении украинских властей, передает ТАСС.

    По словам Орбана, его правительство будет настаивать на прекращении нефтяной блокады и рассматривает ситуацию как «битву с Украиной». «Мы победим, и мы победим с помощью силы. Мы добьемся этого не сделками, соглашениями или компромиссами, а силой», – заявил премьер-министр, выступая в Торгово-промышленной палате страны.

    Он подчеркнул, что Украина обязана восстановить работу трубопровода и выполнять условия соглашения об ассоциации с Евросоюзом, не препятствуя энергоснабжению стран ЕС. Орбан заверил, что Венгрия не боится подобных противостояний и будет настаивать на своих требованиях.

    Напомним, что российская нефть не поступает в Венгрию по трубопроводу «Дружба» с 27 января. Будапешт ранее заявлял, что технических препятствий для поставок нет, а блокировка осуществляется Киевом по политическим мотивам. В ответ на это Венгрия ограничила поставки дизельного топлива на Украину и заблокировала выделение ей военного кредита от ЕС на 90 млрд евро. Также правительство страны пообещало не поддерживать никакие решения Евросоюза в пользу Украины до возобновления транзита нефти.

    Ранее в четверг премьер-министр Словакии Роберт Фицо также заявил о недоверии словам Владимира Зеленского о повреждении нефтепровода «Дружба» и отметил отказ допустить европейских инспекторов.

    Накануне Венгрия усилила защиту энергетических объектов, создала специальную комиссию, настаивая на инспекции трубопровода «Дружба» на Украине.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Венгрия и Словакия сталкиваются с шантажом со стороны украинских властей как покупатели российской нефти.

    Венгрия и Россия рассматривают вариант доставки нефти и газа морским путем в случае перебоев в работе трубопровода «Дружба», сообщил в среду министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после встречи с президентом России Владимиром Путиным.


    5 марта 2026, 10:03 • Новости дня
    Индия увеличила закупки российской нефти
    Индия увеличила закупки российской нефти
    @ Sivaram Venkitasubramanian/NurPhot/REUTERS

    Tекст: Дарья Григоренко

    В условиях обострения конфликта на Ближнем Востоке Индия вновь увеличила закупки российской нефти – два танкера c 1,4 млн баррелей Urals изменили маршрут и разгружаются в портах страны на текущей неделе, сообщили СМИ.

    Как пишет Bloomberg, поставки российской нефти снова направляются в Индию на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке. По данным сервисов слежения за судами Kpler и Vortexa, два танкера с суммарным грузом около 1,4 млн баррелей нефти марки Urals, ранее обозначавшие пунктом назначения Восточную Азию, теперь идут в индийские порты и должны прибыть туда на этой неделе.

    Танкер Odune, способный перевозить до 730 тыс. баррелей, уже пришёл в порт Парадип на восточном побережье Индии. Второй танкер, Matari, с грузом более 700 тыс. баррелей, ожидается в порту Вадинар на западе страны в четверг. Оба судна ранее находились под санкциями Британии и Евросоюза.

    Как отмечает издание, в последние недели индийские нефтепереработчики сокращали закупки российской нефти из-за опасений осложнить торговые переговоры с Вашингтоном, что заставило Москву искать новых покупателей в Китае. Однако война на Ближнем Востоке и блокировка Ормузского пролива увеличили риски нехватки сырья, и Индия снова возвращается к российским поставкам.

    По данным источников, еще одно судно – Indri, также ранее следовавшее к Сингапуру, резко изменило курс и теперь идет в Индию с грузом в 730 тыс. баррелей Urals. Его, как и остальные два судна, санкционировали власти Британии и Евросоюза в прошлом году.

    Представители компаний-владельцев и управляющих танкерами, зарегистрированных в Азербайджане и Гонконге, не дали комментарии относительно смены направления поставок нефти.

    Накануне вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что Россия готова нарастить объем поставок нефти в Китай и Индию, если появится дополнительный спрос.

    Кроме того, Новак сообщил, что в Индии заметно увеличился интерес к российской нефти для дальнейшей переработки, что связано с изменениями на мировом рынке.

    На Мюнхенской конференции американский госсекретарь Марко Рубио заявил о договоренности с Индией по отказу от импорта российской нефти.

    6 марта 2026, 04:10 • Новости дня
    США намерены потребовать у Китая сокращения закупок российской нефти
    США намерены потребовать у Китая сокращения закупок российской нефти
    @ Magnus Lejhall/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Перед визитом американского президента Дональда Трампа в Пекин министр финансов США Скотт Бессент планирует включить в повестку предстоящих переговоров с китайским коллегой сложного компромисса: сокращения закупок Китаем нефти у противников США, таких как Россия.

    «По словам источников, Бессент рассматривает возможность поднятия энергетического вопроса на встрече со своим китайским коллегой, вице-премьером Хэ Лифэном, в Париже в середине марта. Они планируют согласовать рамки саммита между Трампом и китайским лидером Си Цзиньпином, который в настоящее время запланирован на начало апреля», – пишет Wall Street Journal (WSJ).

    Как стало известно газете, в ходе частных консультаций, проведенных в последние дни с бывшими американскими чиновниками, руководителями предприятий и политическими аналитиками, Бессент рассказывал о продолжающихся усилиях по убеждению Китая закупать американскую нефтегазовую продукцию, сообщили источники.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, США запретили проводить транзакции с Россией в рамках лицензии на операции с нефтью из Венесуэлы.

    Новак сообщил о готовности увеличить поставки нефти в Китай и Индию. Трамп заявил о визите в Китай в апреле. Китай начал покупать у США венесуэльскую нефть.

    5 марта 2026, 09:40 • Новости дня
    Фицо заявил об отсутствии веры словам Зеленского

    Фицо отказался верить словам Зеленского о «Дружбе»

    Фицо заявил об отсутствии веры словам Зеленского
    @ Ukrinform/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо резко поставил под сомнение заявления Киева о повреждении нефтепровода «Дружба», отметив отказ допустить европейских инспекторов.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил недоверие заявлениям Владимира Зеленского о повреждении нефтепровода «Дружба», передает «Прайм».

    «Я не верю Зеленскому. Даже в то, что у него нос между глазами», – жестко заявил словацкий премьер.

    Фицо рассказал журналистам, что украинские власти отказали словацким и европейским дипломатам в доступе к нефтепроводу «Дружба» для оценки его технического состояния и отклонили предложение о создании международной инспекционной группы.

    Кроме того, Фицо подчеркнул, что такими действиями Украина теряет поддержку со стороны Словакии.

    Киев остановил прокачку нефти по «Дружбе» в конце января, заявив о повреждениях в результате «российских атак», однако Братислава считает, что трубопровод работоспособен, а остановка транзита – политический инструмент давления.

    Венгрия, также оставшаяся без нефти из-за остановки, заблокировала новый пакет антироссийских санкций ЕС и кредит Киеву на 90 млрд евро, а также объявила о прекращении экспорта дизельного топлива на Украину.

    Фицо ранее уличил Владимира Зеленского во лжи относительно состояния нефтепровода «Дружба».

    Правительство Словакии приняло решение немедленно прекратить соглашение с Украиной по аварийным поставкам электроэнергии.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан направил в Еврокомиссию письмо с требованием возобновить транзит российской нефти через «Дружбу» и заявил об угрозе энергобезопасности ЕС.

    Власти Украины не допустили представителей Евросоюза для оценки ущерба повреждений нефтепровода «Дружба».

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Венгрия и Словакия сталкиваются с шантажом со стороны украинских властей при покупке российской нефти.

    7 марта 2026, 03:59 • Новости дня
    Дмитриев пошутил о мольбах ЕС о поставках нефти и газа
    Дмитриев пошутил о мольбах ЕС о поставках нефти и газа
    @ Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев иронично прокомментировал возможную зависимость Евросоюза от российских энергоресурсов и удобрений в условиях энергетического кризиса.

    Кирилл Дмитриев, глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, иронично предположил, что русофобам из Евросоюза придется умолять Россию о поставках нефти, газа и удобрений, передает РИА «Новости».

    В соцсети X Дмитриев разместил пост с анимацией персонажей мультфильма «Гадкий Я» и пояснил: «Слитое в сеть видео: Урсула (фон дер Ляйен), Кайя (Каллас) и типичный русофобный бюрократ из ЕС умоляют о российской нефти, газе и удобрениях».

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью подчеркнула, что страны Западной и Центральной Европы попали в энергетический коллапс из-за кризиса на Ближнем Востоке. По ее словам, европейцам стало фактически негде получать топливо.

    В результате эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив, а страховщики начали увеличивать премии и пересматривать страховые покрытия. Ормузский пролив остается ключевым маршрутом для поставок нефти и сжиженного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, специальный представитель президента России Кирилл Дмитриев заявил о необходимости сменить руководство Еврокомиссии и обратиться к России за поставками энергоресурсов для решения кризиса. Дмитриев также обратился к канцлеру Германии Фридриху Мерцу с вопросом о перспективах энергообеспечения страны.

    5 марта 2026, 03:35 • Новости дня
    Reuters сообщило о взрыве на танкере у берегов Кувейта

    Tекст: Катерина Туманова

    Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщило о получении сообщения об инциденте в 30 морских милях юго-восточнее от кувейтского порта Мубарак Аль-Кабир.

    Капитан танкера, стоящего на якоре в порту, сообщил, что слышал и видел сильный взрыв с левого борта, после чего заметил небольшое судно, покидающее этот район, говорится, передает Reuters со ссылкой на сообщение UKMTO.

    «В воде была обнаружена нефть из грузового судна, что потенциально может нанести ущерб окружающей среде, и судно набрало воду. Весь экипаж в безопасности», –  добавили в UKMTO.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции Ирана установили полный контроль над Ормузским проливом. Блокировка маршрута показала уязвимость американской военной кампании и угрозу роста цен на энергоносители. Иранские военные уничтожили более 10 нефтяных танкеров в Ормузском проливе.

    В Ираке рассказали о ситуации с цепочками поставок нефти в Ормузском проливе.

    6 марта 2026, 12:44 • Новости дня
    Юшков: Индия нарастила закупки российской нефти независимо от воли США

    Эксперт Юшков: Вашингтон делает вид, что Индия увеличила закупки российской нефти по воле США

    Юшков: Индия нарастила закупки российской нефти независимо от воли США
    @ STR/EPA/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Индия никогда не отказывалась от нефти из России, а на фоне кризиса на Ближнем Востоке стала даже наращивать импорт. Поэтому «разрешение» Вашингтона на покупку российских углеводородов – не более чем попытка США сделать вид, что все происходит с их ведома, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее Минфин США выдал Индии лицензию на закупку российской нефти с танкеров.

    «США разрешили Индии покупать российскую нефть, которую она и так покупала. Выдачей лицензии Дели Вашингтон лишь пытается делать вид, что все происходит по его воле», – пояснил Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ.

    «Индия никогда не отказывалась от российской нефти, а сейчас даже стала наращивать закупки. Предыдущее сокращение было скорее временным тактическим ходом. Причем часть объема углеводородов Дели просто записывал как энергоноситель от неизвестного поставщика», – продолжил собеседник.

    «Дели было важно подписать с Вашингтоном торговое соглашение. Индийская сторона делала все, чтобы не сорвать процесс. В феврале сообщалось, что партнеры согласовали рамки будущего документа. Сейчас же ситуация существенно изменилась в самих США. Верховный суд признал незаконными пошлины Трампа, которыми оказывалось давление на Индию», – напомнил он.

    «Очевидно, Дели теперь нет смысла поддаваться на давление Вашингтона. Наоборот, для Индии логично увеличивать закупку российской нефти. На этом фоне индийская сторона могла бы потребовать у США каких-то дополнительных преференций для себя, возможно – в рамках того же торгового соглашения», – детализировал аналитик.

    «Кроме того, Россия остается крупнейшим поставщиком нефти для Индии. Второе место занимает Ирак, третье – Саудовская Аравия, четвертое – ОАЭ. Сейчас их углеводородов практически нет на рынке. Поэтому для Дели является оптимальным вариантом рост закупок российского энергоносителя», – отметил спикер.

    «Индия будет увеличивать закупки прежде всего с танкеров, скопившихся у ее побережья с января нынешнего года. Тогда цены на нефть были низкие, и поставщики старались придержать товар. Но после перекрытия Ормузского пролива Дели и другие азиатские потребители стали скупать углеводороды с судов, выгружать на берег и перерабатывать», – резюмировал Юшков.

    Ранее Минфин США выдал Индии лицензию на закупку российской нефти. Разрешение будет действовать 30 дней и распространяется только на углеводороды, находящиеся на танкерах в море, сообщает Reuters. По словам американского министра финансов Скотта Бессента, мера позволит ослабить давление на мировую энергетику, вызванное ситуацией на Ближнем Востоке.

    «Эта намеренно краткосрочная мера не принесет значительной финансовой выгоды российскому правительству», – считает он. Как отметил Бессент, Вашингтон ожидает, что Индия в конечном счете будет закупать больше американской нефти.

    Цены на нефть снижались утром в пятницу после роста более чем на 5% днем ранее. По данным на 08.31 мск, стоимость Brent опускалась на 1,07%, до 84,5 доллара за баррель, цена фьючерса на нефть марки WTI с поставкой в апреле 2026 года на бирже NYMEX – на 1,42%, до 79,86 доллара, передает ТАСС.

    Сообщалось, что в последние месяцы Дели стал снижать закупку российских ресурсов из-за давления США. Если в середине прошлого года страна импортировала из России 2 млн баррелей в сутки, то в феврале этого года почти в два раза меньше – 1,159 млн баррелей в сутки.

    Накануне агентство Bloomberg сообщало, что сразу два танкера с российской нефтью на борту сменили пункт назначения с Восточной Азии на Индию. В общей сложности они доставили в индийские порты 1,4 млн баррелей. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, сможет ли Москва заработать дополнительно на поставке своих углеводородов в Индию на фоне военного конфликта в Ближнем Востоке.

    4 марта 2026, 15:02 • Новости дня
    Вагенкнехт: Удары по Ирану вызовут ценовой шок в Германии

    Вагенкнехт предупредила о риске резкого роста цен в Германии из-за ударов по Ирану

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Лидер немецкой партии ССВ Сара Вагенкнехт выразила опасения по поводу возможного ценового шока для Германии из-за нападения США и Израиля на Иран.

    Лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт – За разум и справедливость» (ССВ) Сара Вагенкнехт заявила о высокой вероятности ценового шока для Германии из-за нападения США и Израиля на Иран, пишет РИА «Новости».

    «Теперь, после противоречащего международному праву нападения на Иран, грозит новый ценовой шок, который затронет цены на заправках, тарифы на отопление и промышленность», – написала Вагенкнехт в своих социальных сетях.

    Политик подчеркнула, что за последние годы уровень жизни большинства немцев существенно снизился: с 2020 года реальные доходы граждан ФРГ отстают от роста цен на десять процентных пунктов. По ее словам, покупательная способность населения продолжает падать.

    Вагенкнехт призвала правительство Германии возобновить работу трубопровода «Северный поток» и вернуть импорт российской нефти для предотвращения дальнейшего роста цен на энергоносители. Она считает, что без этих шагов страна рискует столкнуться с еще большим ростом стоимости топлива и коммунальных услуг.

    В последние дни стоимость бензина E5 и E10 на автозаправках по всей Германии достигла двух евро за литр, хотя еще в прошлую пятницу цена составляла около 1,8 евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Германии появились очереди на автозаправках из-за резкого роста цен на бензин после удара по Ирану.

    Ранее сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель заявила, что страна рискует столкнуться с повторением миграционного кризиса десятилетней давности из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

    До этого сообщалось, что отказ Германии от российского черного золота сделал импортную нефть значительно дороже, и за четыре года страна переплатила за топливо почти 40 млрд евро.

    6 марта 2026, 21:18 • Новости дня
    Нефть Brent подорожала до 94 долларов

    Нефть Brent подорожала до 94 долларов впервые с сентября 2023 года

    Нефть Brent подорожала до 94 долларов
    @ Elena Mayorova/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Мировые цены на нефть демонстрируют значительный рост, стоимость фьючерсов поднялась на 11-14%.

    Цена майских контрактов на нефть марки Brent вечером 6 марта достигла 94,46 доллара за баррель, что на 10,6% выше уровня предыдущего закрытия, передает РИА «Новости». Это максимальное значение с конца сентября 2023 года.

    Одновременно с этим апрельские фьючерсы на нефть марки WTI подорожали на 13,9% и достигли 92,29 доллара за баррель.

    Ранее Катар предупредил о взлете цен на нефть до 150 долларов.

    Эксперт Игорь Юшков в беседе с газетой ВЗГЛЯД предрек взлет цен на нефть до 150 долларов за баррель в случае перекрытия Ормузского пролива.

    6 марта 2026, 17:30 • Новости дня
    Стоимость Brent превысила 90 долларов за баррель
    Стоимость Brent превысила 90 долларов за баррель
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Цена фьючерса на нефть Brent с поставкой в мае 2026 года на лондонской бирже ICE превысила отметку 90 долларов за баррель впервые с 9 апреля 2024 года.

    На 16.47 мск стоимость Brent увеличилась на 5,37%, достигнув 90 долларов за баррель, передает ТАСС. Спустя несколько минут, к 16.51 мск, динамика роста ускорилась, и цена составила 90,19 доллара за баррель, что соответствует приросту в 5,6%.

    Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в апреле 2026 года в этот же момент торговались на уровне 87,56 доллара за баррель, увеличившись на 8,09%.

    Ранее в пятницу нефть Brent пробила отметку в 88 долларов.

    Министр энергетики Катара предрек нефть по 150 долларов за баррель.

    4 марта 2026, 22:39 • Новости дня
    Россия и Венгрия договорились искать альтернативные пути поставок нефти

    Сийярто: Россия и Венгрия договорились искать альтернативные пути поставок нефти

    Россия и Венгрия договорились искать альтернативные пути поставок нефти
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Венгрия и Россия рассматривают возможность доставки нефти и газа морским путем в случае перебоев в работе трубопровода «Дружба», сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

    Венгрия и Россия готовы совместно искать запасные пути для поставок нефти и газа, если существующие маршруты станут недоступны, передает ТАСС. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после встречи с президентом России Владимиром Путиным в Кремле.

    «Например, если транспортировка нефти по трубопроводу «Дружба» будет по-прежнему затруднена, мы рассмотрим варианты транспортировки морским путем», – заявил Сийярто в видеообращении, которое транслировал телеканал М1.

    По словам министра, вопрос энергетического сотрудничества между двумя странами остается приоритетным.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Венгрия и Словакия сталкиваются с шантажом со стороны украинских властей при покупке российской нефти.

    Президент России Владимир Путин отметил, что отношения между Россией и Венгрией сохраняют устойчивость и развиваются положительно.

    Путин дал поручение проработать переход с газового рынка Европы на новые открывающиеся рынки.

    6 марта 2026, 17:22 • Новости дня
    Дмитриев призвал ЕС уволить фон дер Ляйен и Каллас

    Дмитриев предложил ЕС уволить фон дер Ляйен и Каллас

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Специальный представитель президента России Кирилл Дмитриев заявил о необходимости сменить руководство Еврокомиссии и обратиться к России за поставками энергоресурсов для решения кризиса.

    Предложение уволить председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и главу дипломатии ЕС Каю Каллас озвучил специальный представитель президента России Кирилл Дмитриев, пишет ТАСС. В соцсетях он отметил, что Евросоюз столкнулся с серьезными энергетическими трудностями и ищет варианты их разрешения.

    Дмитриев прямо заявил: «ЕС отчаянно ищет решения энергетических проблем. А как насчет самого реалистичного варианта: уволить Урсулу и Каю и начать умолять Россию о предоставлении энергоресурсов?».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитриев ранее указал именно фон дер Ляйен и Каллас в качестве адресатов вопросов в случае остановки поставок газа в Европу.

    Также Дмитриев считает, что Европа оказалась на пороге энергетического и экономического кризиса из-за собственных антироссийских решений.

    Британский аналитический портал UnHerd тоже пишет, что Евросоюзу нужно отказаться от санкций на российские энергоносители из-за ситуации с Ираном.

    А пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что спрос на российские энергоресурсы значительно увеличился на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.


    5 марта 2026, 08:33 • Новости дня
    Дмитриев: Цена на нефть в 100 долларов неизбежна

    Дмитриев заявил о неизбежности роста цен на нефть выше 100 долларов

    Дмитриев: Цена на нефть в 100 долларов неизбежна
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев выразил уверенность в дальнейшем удорожании энергоносителей, спрогнозировав рост цен на нефть свыше 100 долларов за баррель.

    По словам Дмитриева, стоимость нефти с фактической поставкой в Азии уже превышает 90 долларов за баррель для большинства сортов, передает ТАСС. Цена на нефть марки Murban составляет 96 долларов за баррель.

    «Цена на нефть в 100 долларов неизбежна», – заявил Кирилл Дмитриев в социальной сети.

    Позднее Дмитриев уточнил, что даже британский журнал The Economist ожидает роста стоимости нефти выше 100 долларов за баррель. По его мнению, ситуацию усугубляет конфликт на Ближнем Востоке, что оказывает серьезное давление на мировые энергетические рынки.

    Мировые цены на нефть выросли на фоне ограничений энергоснабжения из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что рост цен на нефть для США будет временным и в дальнейшем стоимость энергоносителей снизится.

    Дмитриев предупредил о риске серьезных потрясений на рынках сырья и сельхозпродукции в случае закрытия Ормузского пролива.

