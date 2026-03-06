Сигнал «Плескание» прозвучал в эфире «Радиостанции Судного дня»

Tекст: Тимур Шайдуллин

Сигнал «Плескание» был зафиксирован в пятницу в эфире радиостанции УВБ-76, которую также называют «Радиостанция Судного дня». Об этом сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи».

Он специализируется на наблюдении за активностью станции и регулярно публикует свежие данные. Необычный сигнал прозвучал в 15.12 по московскому времени.

УВБ-76 была создана в 1970-х годах и на протяжении десятилетий транслирует в эфире коротковолновый жужжащий звук с редкими голосовыми сообщениями и позывными. За постоянный характер сигнала станцию часто называют «Жужжалкой». Считается, что радиостанция принадлежит военным структурам и используется для передачи кодированной информации.

Точная функция станции остается неизвестной, что способствует росту мифов и обсуждений в интернет-сообществах.

Накануне радиостанция передала два эфирных сообщения с позывными «Серосбег» и «Овалосток». В понедельник радиостанция также передала два сообщения – «Долгогривый» и «Дегазатор». А 11 февраля радиостанция «Судного дня» выдала в эфир сразу 23 сообщения за день.



