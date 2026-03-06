Аналитики составили антирейтинг подарков на 8 Марта

Напольные весы возглавили антирейтинг подарков на 8 Марта

Tекст: Валерия Городецкая

В антирейтинге также оказались кухонная техника, посуда, нижнее белье без обсуждения, наборы из супермаркета и антивозрастные средства, , следует из исследования ювелирного холдинга Sokolov, передает РИА «Новости».

Многие женщины предпочитают заранее обсуждать подарки: 23% выбирают их совместно с партнером, 15% отправляют подборку желаемого, 21% говорят напрямую, а 18% просят деньги. Только одна из семи женщин готова к сюрпризу любого формата.

Аналитики отмечают, что 22% россиянок довольствуются цветами как основным подарком, 19% мечтают об ужине, поездке или билете на концерт. Среди желаемого также называются украшения, деньги, техника, а иногда и помощь в выплате кредита.

Для большинства женщин 8 Марта – своеобразная проверка отношений: более половины считают этот день индикатором заботы партнера, еще 28% оценивают по подарку внимательность мужчины. Однако пятая часть опрошенных трактует праздник как незначимый.

Среди мужчин более половины дарят подарки традиционно, а не по внутреннему желанию, причем две трети еще не выбрали презент к празднику. Несмотря на популярность цветов, полноценным подарком букет считают 42% мужчин, а 12% уверены, что все зависит от суммы, потраченной на него. Большинство поздравляют любимых женщин, мам, сестер, дочерей и бабушек, но 61% покупают подарки также коллегам, а 23% – подругам.

