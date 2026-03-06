  • Новость часаВременный совет Ирана запретил удары по соседним странам
    6 марта 2026, 16:28 • Новости дня

    У российских туристов на Мальдивах возникли трудности с вылетом

    Около 1,5 тыс. граждан России столкнулись с отменой обратных рейсов с Мальдив

    У российских туристов на Мальдивах возникли трудности с вылетом
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Около полутора тысяч россиян, включая семьсот организованных туристов, не могут вылететь с Мальдив из-за отмены обратных рейсов, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

    Около 1,5 тыс. российских туристов, находящихся на Мальдивах, столкнулись с проблемами при возвращении в Россию, сообщает Ассоциация туроператоров России. По данным аналитической службы организации, всего сейчас на островах пребывают около 6,5 тыс. россиян. При этом большинство, примерно 4 тыс. человек, прибыли на Мальдивы прямыми рейсами «Аэрофлота», и для них ситуация остается штатной: туроператоры пересаживают их на обратные рейсы в Москву.

    Основные трудности возникли у туристов, которые летели на Мальдивы со стыковками через ближневосточные хабы. В сообщении указано: «Сейчас под вопросом находятся вылеты примерно 1,5 тыс. туристов, в том числе около 700 организованных. Их рейсы отменены или пока не подтверждены на ближайшие дни».

    Туроператоры отмечают, что работают над решением проблемы для клиентов, чьи рейсы не подтверждены или отменены, однако пока сроки вылетов остаются неопределенными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, более 50 граждан России застряли на Мальдивах из-за событий на Ближнем Востоке. Ситуацию усложняет приоритет авиакомпаний стран Ближнего Востока на эвакуацию россиян из стран Персидского залива.

    Кроме того, как сообщала АТОР, туристы из России также оказались заблокированы на Шри-Ланке и Сейшелах.


    5 марта 2026, 17:18 • Новости дня
    АТОР внесла ряд отелей Дубая в черный список за выселения россиян

    АТОР направила в Дубай черный список отелей, выселявших россиян

    АТОР внесла ряд отелей Дубая в черный список за выселения россиян
    @ IMAGO/Michael Bihlmayer/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Ассоциация туроператоров России передала властям Дубая перечень отелей, где туристов из России выселяли после отмены авиарейсов.

    Ассоциация туроператоров России направила туристическим властям Дубая так называемый черный список гостиниц, выселявших российских туристов в условиях отмены авиарейсов, передает ТАСС. В ассоциации отметили, что большинство путешественников были размещены в отелях, однако зафиксированы и случаи, когда россиян выселяли после отмены их рейсов.

    Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе заявила: «Некоторые отели вели себя крайне некорректно, не гостеприимно, выселяя своих постояльцев либо не заселяя тех, кто пришел из других отелей. Пускай это будет на их совести. Мы направили туристическим властям Дубая информацию с полным перечнем таких отелей».

    Ломидзе подчеркнула, что сейчас ситуация с размещением и отправкой российских туристов находится под контролем. По ее словам, авиакомпании и туроператоры наладили оперативную работу по размещению и организации выезда граждан.

    Ранее в четверг Ломидзе заявила, что туроператоры полностью вернут российским туристам деньги за туры в страны Ближнего Востока.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, некоторые отели в ОАЭ выселяют российских туристов под предлогом скорого вылета рейса, а затем расселяют их по более дешевым гостиницам.

    Между тем еще 2 марта власти Дубая поручили местным отелям продлить проживание туристов из-за массовой отмены авиарейсов.

    5 марта 2026, 20:07 • Новости дня
    Названо количество вывезенных из стран Персидского залива россиян

    АТОР сообщил о выезде 15,8 тыс. россиян из стран Персидского залива

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Около 15,8 тыс. россиян уже покинули страны Персидского залива, причем за сутки из ОАЭ улетели примерно 7 тыс. пассажиров, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

    Страны Персидского залива уже покинули около 15,8 тыс. россиян, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР). Только за последние сутки из ОАЭ смогли вылететь примерно 7 тыс. пассажиров, из них 3,9 тыс. – с начала дня 5 марта.

    В Ассоциации отметили, что вывоз россиян продолжается, а объемы перевозки увеличиваются. С 2 по 4 марта из ОАЭ и Омана российские и иностранные авиакомпании выполнили 64 рейса, которыми в Россию вернулись 12,2 тыс. пассажиров. Самолеты прибывали не только в Москву, но и в Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Минеральные Воды, Махачкалу, Казань и Краснодар.

    За последние сутки из ОАЭ в Россию было выполнено 35 рейсов из аэропортов Дубая и Шарджи. В ассоциации также сообщили, что до конца дня запланированы еще 11 рейсов, в том числе Flydubai, Utair, «Победа» и S7 Airlines в Москву, Екатеринбург, Казань и Минеральные Воды. Рейс Oman Air WY183 Маскат – Москва задерживается до 18:20 по местному времени, а рейс FZ977 в Минеральные Воды вылетит 6 марта в 00:50.

    «Если все рейсы будут выполнены, по итогам 5 марта за сутки из стран Персидского залива в Россию вылетят около 90 самолетов и примерно 17,5 тыс. пассажиров», – говорится в сообщении ассоциации.

    Ранее в Ассоциации туроператоров России сообщили, что до конца недели планируют вывезти всех российских туристов с Ближнего Востока.

    Также туроператоры пообещали вернуть средства за аннулированные туры в страны Ближнего Востока в полном объеме. Сейчас доля аннуляций туров в страны Персидского залива не превышает 15%, большинство туристов перебронируют свои поездки.

    Напомним, что накануне президент России дал поручение МЧС, МИД и другим ведомствам организовать вывозные рейсы для россиян, находящихся на Ближнем Востоке.

    6 марта 2026, 14:50 • Видео
    Зеленский угрожает армией премьеру Венгрии

    Владимир Зеленский пообещал, что сообщит ВСУ телефонный номер премьера Венгрии Виктора Орбана. «Пусть они ему позвонят и будут общаться с ним на своем языке», – предложил он. В ответ Орбан заявил, что шантаж Зеленскому не поможет, а вот Венгрия «добьется своего силой».

    6 марта 2026, 18:42 • Новости дня
    Дипломаты ряда стран покинули Иран через Азербайджан

    Сотрудники посольств России, Чехии и Пакистана выехали из Ирана через Азербайджан

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Работники российских, чешских и пакистанских дипмиссий были вывезены из Ирана через азербайджанский пункт пропуска, точное количество эвакуированных не раскрывается.

    Несколько сотрудников посольств России, Чехии и Пакистана были эвакуированы из Ирана через территорию Азербайджана, передает ТАСС.

    Агентство APA сообщило, что дипломатические работники покинули исламскую республику через контрольно-пропускной пункт «Астара». Точное количество эвакуированных сотрудников не называется.

    Ранее министерство иностранных дел России исключило полную эвакуацию российского посольства из Ирана. Российское посольство в Иране продолжает работать в обычном режиме, несмотря на угрозу обстрелов и бомбовых ударов.

    До этого два сотрудника российского посольства в Тегеране эвакуировались из Ирана через границу с Азербайджаном. А МИД рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Иран и как можно скорее покинуть страну.


    4 марта 2026, 17:52 • Новости дня
    Путин поручил организовать вывоз россиян с Ближнего Востока

    Путин поручил МЧС организовать вывоз россиян с Ближнего Востока

    Путин поручил организовать вывоз россиян с Ближнего Востока
    @ Алексей Штокал/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России поручил МЧС, МИД и другим ведомствам начать организацию вывозных рейсов для россиян, находящихся на Ближнем Востоке.

    Президент России Владимир Путин дал поручения МЧС, МИД и другим ведомствам по организации вывозных рейсов с Ближнего Востока, передает ТАСС. Об этом он сообщил на совещании с членами правительства, подчеркнув, что все необходимые команды уже отданы.

    Путин обратился к участникам совещания с вопросом о ситуации с вывозом российских туристов с Ближнего Востока. Глава государства подчеркнул: «Я соответствующие команды там раздал уже МЧС, МИД и так далее».

    Ранее в среду спецборт МЧС России вылетел из Азербайджана в Москву с 117 гражданами, которые покинули Иран. Российская авиакомпания Red Wings также начала вывоз туристов с Ближнего Востока.

    До этого замминистра транспорта РФ Владимир Потешкин потребовал от авиакомпаний предоставить подробный план вывозных рейсов с Ближнего Востока до 7 марта и меры поддержки пассажиров.

    В странах Ближнего Востока сейчас находятся около 50 тыс. российских туристов, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова. Напомним, накануне МИД России рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в страны Персидского залива.


    4 марта 2026, 15:42 • Новости дня
    Российские туристы в ОАЭ столкнулись с обманными схемами выселения из отелей

    Туристы из России столкнулись с обманом при выселении из отелей в Дубае

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские туристы жалуются на обманные схемы выселения из дорогих отелей в Дубае, несмотря на официальные распоряжения о продлении проживания.

    Некоторые отели в ОАЭ обманом выселяют российских туристов, сообщил РИА «Новости» застрявший в Дубае россиянин Михаил. По его словам, отдыхающих забирают из гостиниц под предлогом того, что их рейс якобы готов к вылету, а затем расселяют по дешевым отелям, чтобы не оплачивать проживание в более дорогих номерах на фоне отмены рейсов.

    Михаил рассказал, что туристов сажают в автобусы, объясняя задержку рейса, после чего возят по нескольким недорогим гостиницам, где им отказывают в размещении из-за отсутствия мест. Такая процедура может затянуться на поездку по трем-четырем отелям, пока не найдется свободный номер. Он добавил, что подобные меры применяют и к отдыхающим на пляже – отели используют «разные изощренные способы», чтобы выселить туристов и сделать чек-аут.

    Собеседник отметил, что условия в гостиницах, куда переселяют россиян, значительно хуже прежних. Михаил признался: «Я бы переехал в другой отель, но я прекрасно понимаю, если я сейчас оторвусь от коллектива, от группы, которая должна лететь со мной в самолете, они (туроператор – ред.) мне не ответят, не оповестят меня никак».

    По словам Михаила, среди застрявших имеются семьи с маленькими детьми, которые также попадают под выселения. Он рассказал, что даже семью с четырьмя детьми выселили под тем же предлогом, несмотря на постановления правительства Абу-Даби о продлении номеров для туристов, застрявших из-за отмены рейсов.

    Ранее сообщалось, что и в Катаре граждан России, совершающих путешествие на лайнере Celestyal Journey, принуждают освободить каюты до утра 7 марта.

    Между тем 2 марта власти Дубая поручили местным отелям продлить проживание туристов, которые не могут выехать из-за отмены авиарейсов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по оценкам официального представителя МИД Марии Захаровой, на данный момент в странах Ближнего Востока находятся около 50 тыс. российских туристов.

    4 марта 2026, 18:07 • Новости дня
    В результате атаки на газовоз России пострадали два члена экипажа

    Минтранс сообщил о двух пострадавших в результате атаки на газовоз

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Два члена экипажа российского газовоза были госпитализированы с ожогами после нападения у берегов Ливии, остальные отправились в Мурманск, сообщили в Минтрансе.

    В результате атаки на газовоз «Арктик Метагаз» пострадали два члена экипажа, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Минтранса России Николая Шестакова. По его словам, пострадавшие получили ожоги, были эвакуированы с судна спасательным катером и доставлены в больницу Бенгази, где им окажут необходимую медицинскую помощь.

    Оставшиеся 28 членов экипажа в настоящее время продолжают путь в Мурманск. Министерство транспорта России квалифицировало нападение на судно как акт международного терроризма и пиратства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский газовоз был атакован в Средиземном море украинскими безэкипажными катерами с побережья Ливии. Танкер следовал из Мурманска с грузом, оформленным по всем международным правилам.

    Эксперт Алексей Анпилогов отметил, что организатором атаки могли быть Британия или Франция, обладающие необходимыми техническими возможностями. При этом, он добавил, что инциденты такого рода ведут к росту стоимости газа для европейских потребителей.

    А другой эксперт Игорь Юшков заявил газете ВЗГЛЯД, что Украина такими действиями способствует увеличению цен на энергоресурсы и пытается привлечь внимание к себе в информационной повестке.

    4 марта 2026, 17:20 • Новости дня
    Полиция Индонезии подтвердила смерть россиянки в океане

    Россиянка Людмила Папенина погибла на пляже Парангтритис в Индонезии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В больнице Джокьякарты в Индонезии скончалась гражданка России, которую унесло океанским течением на пляже Парангтритис, сообщили в местной полиции.

    Полиция Индонезии подтвердила смерть гражданки России Людмилы Папениной в региональной больнице Джокьякарты, сообщает РИА «Новости». По данным местных спасательных служб, инцидент произошёл на пляже Парангтритис 2 марта: 51-летнюю туристку унесло сильным океанским течением, после чего ей не удалось спастись.

    В Управлении водной полиции Джокьякарты отметили, что Папенина скончалась в больнице, несмотря на усилия врачей. Представитель ведомства в интервью агентству подчеркнул: «Мы, сотрудники Управления водной полиции региональной полиции Джокьякарты, хотели бы сообщить вам, что гражданка России Папенина, 51 год, скончалась в региональной больнице Джокьякарты».

    В посольстве России в Индонезии также подтвердили факт трагедии и сообщили, что у погибшей не было родственников в России. Все необходимые формальности теперь решают её друзья, которые сопровождали женщину в отпуске. Дипломаты оказывают консультационную поддержку и взаимодействуют с местными властями по вопросам, связанным с процедурой возвращения тела и оформлением документов.

    Ранее координатор поисково-спасательной службы Ариф Нуграха рассказал подробности трагедии. До этого другой российский турист утонул во время плавания с маской на индонезийском острове Бали.

    А сильная волна на пляже Найтхон на Пхукете унесла в море еще одного гражданина России.

    5 марта 2026, 05:45 • Новости дня
    Посольство решило помочь задержанному в Колумбии по требованию США россиянину

    Tекст: Катерина Туманова

    Консульский отдел посольства России в США сообщил об участии дипломатов в судьбе россиянина, которого задержали в Колумбии по американскому запросу.

    «Посольство России в США внимательно отслеживает ситуацию вокруг гражданина России Дениса Алимова (Клименкова), задержанного по запросу американских властей в Колумбии», – сообщили РИА «Новости» в консульском отделе.

    Там уточнили, что подробностей дела и причин задержания россиянина у дипломатов пока нет, но в случае его экстрадиции в США, они потребуют консульского доступа к задержанному и будут оказывать консульско-правовое содействие.

    В конце февраля полиция Колумбии сообщала о задержании в аэропорту Боготы гражданина России, которого по запросу США разыскивал Интерпол.

    По версии властей США, задержанный с октября 2024 года по март 2025 года якобы участвовал в заговоре, целью которого было похитить или убить двух известных в Европе людей. Также его обвиняют в сговоре с целью финансирования терроризма без предоставления каких-либо доказательств.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, суд Колумбии в августе 2025 года освободил подозреваемого в шпионаже россиянина. Власти США поместили россиянина Постового в иммиграционный центр.

    4 марта 2026, 12:56 • Новости дня
    Россиянка утонула в Индонезии

    Российская туристка погибла на пляже Парангтритис из-за сильного течения

    Tекст: Мария Иванова

    На индонезийском пляже Парангтритис 51-летнюю россиянку во время прогулки у моря подхватило мощное океанское течение, спасти ее не удалось.

    Трагедия произошла в понедельник, когда группа путешественников отдыхала на побережье, передает РИА «Новости».

    Погибшей оказалась 51-летняя гражданка России, которую во время прогулки внезапно подхватило и унесло мощным течением.

    Координатор поисково-спасательной службы Ариф Нуграха рассказал подробности случившегося.

    «Перед происшествием женщина сказала друзьям, что собирается сфотографироваться с лошадью. Спустя некоторое время ее тело заметили в воде без признаков движения», – сообщил он прессе.

    Знакомые пострадавшей пытались самостоятельно реанимировать ее до прибытия экстренных служб. Спасатели оперативно доставили туристку в больницу города Бантул, однако врачи лишь констатировали смерть, сейчас решается вопрос транспортировки тела на родину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский турист утонул во время плавания с маской на индонезийском острове Бали.

    На пляже Найтхон на Пхукете сильная волна унесла в море другого гражданина России.

    Еще один отдыхающий погиб при падении со скалы на острове Самуи в Таиланде.

    5 марта 2026, 09:59 • Новости дня
    Российская туристка выпала с четвертого этажа отеля на Пхукете

    Россиянка выжила после падения с четвертого этажа гостиницы на Пхукете

    Tекст: Мария Иванова

    На Пхукете 53-летняя туристка из России получила черепно-мозговую травму, сорвавшись с балкона четвертого этажа отеля в первый день отпуска.

    В районе Патонг на Пхукете 53-летняя россиянка сорвалась с балкона четвертого этажа и упала на уровень второго этажа гостиницы. Пострадавшую с травмой головы обнаружили спасатели, которых вызвал персонал отеля, передает Phuket News.

    «53-летняя туристка из России получила травмы, в том числе травму головы, при падении с балкона четвертого этажа одной из гостиниц в районе Патонг на Пхукете и была доставлена в больницу», – сообщает портал. На правой ноге, руке и боку женщины врачи зафиксировали ссадины и гематомы, но переломы на месте подтвердить не удалось.

    Сначала россиянку отвезли в больницу района Патонг, после осмотра ее перевели в более оснащенный госпиталь «Ватчира Пхукет», передает РИА «Новости».

    По данным полиции, инцидент произошел вечером в среду, в день прилета супругов на отдых. Муж туристки рассказал следствию, что они выпили алкоголь в номере, поссорились, после чего жена вышла на балкон.

    Полиция продолжает расследование, опрашивает персонал отеля и изучает записи камер наблюдения. Подозрений и обвинений на данный момент никому не предъявлено.

    Ранее генконсул РФ Егор Иванов сообщил о состоянии двух россиян после падения лифта в отеле на Пхукете.

    На острове Самуи российский турист погиб в результате срыва со скалы.

    В Паттайе 26-летняя россиянка разбилась насмерть при падении с 14-го этажа жилого дома.

    5 марта 2026, 02:55 • Новости дня
    Туристы рассказали о схеме мошенничества в ресторанах острова Бали

    Tекст: Катерина Туманова

    На индонезийском острове Бали фиксируются случаи, когда в счетах ресторанов появляются лишние позиции, увеличивающие итоговую сумму заказа, рассказал российский предприниматель Айнур Гибатов.

    Схема мошенничества с добавлением несуществующих блюд в счет распространилась на индонезийском острове Бали, причем вне зависимости от категории заведения. Российский предприниматель Айнур Гибатов рассказал, что даже в дорогих заведениях туристам стоит быть внимательными при оплате, передает РИА «Новости».

    Он поделился личной историей, когда во время ужина с компанией на побережье Куты заметил, как в счет добавили два блюда, которых они не заказывали. Это увеличило сумму почти на две тысячи рублей.

    После того как гости обратили внимание официанта на ошибку, администрация ресторана оперативно убрала лишние позиции и выставила новый счет.

    «По их невербальным коммуникациям было понятно, что это нормальная практика для них. После этого мы начали везде проверять счет и несколько раз сталкивались с подобными случаями», – отметил Гибатов.

    Позже, по его словам, подобные случаи повторялись в других заведениях, а в комментариях под его публикацией пользователи подтвердили, что с такой схемой сталкивались не только на Бали, но и в других странах.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российский посол сообщил о проживании 35 тыс. россиян на Бали. Россиянам на Бали раскрыли схемы обмана украинских мошенников. Полиция Индонезии подтвердила смерть россиянки в океане.

    5 марта 2026, 00:28 • Новости дня
    Вывозной рейс «Аэрофлота» из Дубая в Краснодар вынужденно приземлился в Нальчике

    Первый вывозной рейс «Аэрофлота» из Дубая в Краснодар вынужденно сел в Нальчике

    Tекст: Катерина Туманова

    Вывозной рейс «Аэрофлота», направлявшийся из Дубая в Краснодар со 148 пассажирами на борту, совершил вынужденную посадку в Нальчике вместо конечного пункта.

    Рейс SU769D авиакомпании «Аэрофлот», вылетевший утром среды из Дубая, вынужденно приземлился в аэропорту Нальчика, передает РИА «Новости».

    По данным онлайн-табло «Аэрофлота», самолет отправился из Дубая в среду, в 9.33 мск, сделал дозаправку в Анталье и прибыл в Нальчик в 20.30 мск.

    Пресс-служба аэропорта Краснодара уточнила, что рейс не смогли принять в столице Кубани из-за закрытого воздушного пространства над регионом. Согласно сообщению Росавиации, в среду около 13.20 в аэропорту Краснодара вводились временные ограничения полетов.

    Напомним, президент России Владимир Путин поручил организовать вывоз россиян с Ближнего Востока.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российская авиакомпания Red Wings начала вывоз туристов с Ближнего Востока. Авиакомпания S7 отправила первый вывозной рейс с туристами из Дубая в Новосибирск. Вице-президент АТОР Артур Мурадян заявил о возвращении в Россию крупной группы отдыхающих.

    4 марта 2026, 21:46 • Новости дня
    Туроператоры разрешили отменять туры в Персидский залив

    Туроператоры разрешили аннулировать туры в Персидский залив до 31 марта

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Туроператоры России обновили условия аннуляции и перебронирования туров в страны Персидского залива, распространив льготы до конца марта.

    Российские туроператоры расширили условия отмены и перебронирования туров в страны Персидского залива, сообщает Ассоциация туроператоров России. Теперь аннуляция туров без штрафов разрешена для поездок с вылетом до 31 марта, тогда как ранее такая возможность предоставлялась только до 8 марта. Туристам предлагается либо перебронировать тур на другое направление, либо перенести даты поездки, либо оставить средства на депозите.

    В ассоциации пояснили: «Если в стране временного пребывания возникает угроза безопасности туристов, турист или туроператор вправе потребовать изменения или расторжения договора о реализации туристского продукта в судебном порядке. Поэтому сейчас туроператоры предлагают досудебные варианты решения – перенос поездки, смену направления или аннуляцию тура».

    АТОР также сообщила о намерении обратиться к властям с просьбой увеличить срок возврата средств за аннулированные туры до 30 календарных дней. Сейчас деньги должны возвращать в течение 10 календарных дней, однако туроператоры испытывают трудности из-за масштабной работы по вывозу туристов из стран Ближнего Востока.

    Ранее туроператоры ввели штрафы за отказ от туров в ОАЭ, в результате чего россияне массово отменяют поездки и сталкиваются с большими финансовыми потерями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, турагентства удерживают не только фактически понесенные расходы, но и суммы, которые гостиницы ОАЭ взыскивают при отмене бронирования.

    В среду министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что туроператоры должны полностью возвращать деньги за путевки на Ближний Восток.

    А президент России поручил МЧС, МИД и другим ведомствам организовать вывозные рейсы для россиян, находящихся на Ближнем Востоке.

    6 марта 2026, 03:12 • Новости дня
    Захарова рассказала о «заблокированных» на Ближнем Востоке россиянах
    Захарова рассказала о «заблокированных» на Ближнем Востоке россиянах
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    На Ближнем Востоке, где произошла военная эскалация, немало россиян, которые не могут оплачивать пребывание на Ближнем Востоке или покинуть конфликтный регион, рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    «Огромное количество россиян, можно сказать, заблокированы, не могут вернуться на родину. Не могут даже оплатить свое пребывание там, потому что Запад же им заблокировал платежные системы. Кто использовал наличные, они у них подошли к концу. Даже получить средства с других своих счетов не просто крайне затруднительно – для огромного количества людей просто невозможно», – сообщила она РИА «Новости». 

    Дипломат пояснила, что российские граждане в том числе столкнулись с визовыми проблемами, в создании которых так же поучаствовали западные чиновники.

    «Даже при наличии спасительных маршрутов ими нельзя воспользоваться из-за абсолютно людоедского действия западных стран на протяжении последних лет, когда они делали все, чтобы сегрегировать граждан России по национальному признаку», – добавила Захарова.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поручил МЧС, МИД и другим ведомствам организовать вывозные рейсы для россиян, находящихся на Ближнем Востоке. АТОР сообщил о выезде 15,8 тыс. россиян из стран Персидского залива. До конца недели с Ближнего Востока запланировали вывезти всех туристов из России.

    5 марта 2026, 14:04 • Новости дня
    Россиянам пообещали вернуть деньги за туры на Ближний Восток

    АТОР пообещала вернуть россиянам деньги за туры на Ближний Восток

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Туроператоры полностью вернут российским туристам деньги за туры в страны Ближнего Востока , но процесс возврата займет определенное время, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

    Возврат туристам средств за туры в страны Ближнего Востока будет произведен в полном объеме, однако не сразу, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе на пресс-конференции в ТАСС.

    Она заявила: «Есть горячее желание туроператоров не конфликтовать с туристами, не судиться и не потерять еще больше денег, поэтому вернут все что нужно, в нужном объеме, но не сразу. Потому что аккумулирование этих средств, постановление правительства про то, чтобы задействовали ФПО, просто обработка тысяч заявлений – это время».

    Ломидзе уточнила, что туроператоры рассматривают все заявления на аннуляцию туров на Ближний Восток, не дожидаясь судебных решений, чтобы не создавать неудобств клиентам и не доводить дело до суда. По ее словам, требования по возврату средств будут исполнены в соответствии с российским законодательством.

    Она добавила, что доля аннуляций туров в страны Персидского залива не превышает 15%, большинство клиентов предпочитают перебронировать туры, а не возвращать деньги.

    Напомним, накануне туроператоры России обновили условия аннуляции и перебронирования туров в страны Персидского залива, распространив льготы до конца марта.

    Ранее туроператоры ввели штрафы за отказ от туров в ОАЭ, из-за чего россияне массово отменяют поездки и сталкиваются с финансовыми потерями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Турагентства удерживали не только фактически понесенные расходы, но и суммы, которые гостиницы ОАЭ взыскивают при отмене бронирования.

    В среду министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что туроператоры должны полностью возвращать деньги за путевки на Ближний Восток.

