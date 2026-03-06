Бразилия свела к минимуму импорт удобрений из России

Бразилия сократила закупки российских удобрений до минимума за пять лет

Tекст: Тимур Шайдуллин

Бразилия значительно уменьшила объем закупок российских удобрений в феврале. Согласно официальной статистике профильных служб южноамериканской страны, объем импорта составил 152,4 млн долларов, что в 1,7 раза меньше по сравнению с февралем прошлого года, когда сумма достигала 258,7 млн долларов, подсчитало РИА «Новости» .

Расчеты показали, что такой низкий показатель зафиксирован впервые с апреля 2021 года, когда сумма импорта составляла 133,3 млн долларов. Наибольшую долю в поставках заняли смешанные удобрения – на 63,9 млн долларов, а также азотные удобрения – на 45 млн долларов.

В то же время, Евросоюз в декабре нарастил импорт удобрений из России на треть до максимума за шесть месяцев.

А в целом, за январь-ноябрь 2025 года Евросоюз увеличил закупки российских удобрений до максимального за четыре года уровня. Только Польша за этот же период нарастила ввоз российских удобрений до рекордных 555,1 млн евро.