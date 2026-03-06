ЦБ объяснил невозможность ввода разных ставок для заемщиков

Банк России объяснил невозможность ввода разных ставок по категориям заемщиков

Tекст: Тимур Шайдуллин

Причины невозможности введения разных ключевых ставок для бизнеса и потребителей объяснил Центральный банк России. В официальном сообщении регулятор подчеркнул, что инфляция зависит не от того, кто берет кредит, а от общего объема выданных средств.

ЦБ отметил: «Попытка "перекрыть кран" для одних заемщиков и "открыть" для других в экономике не работает. Ключевое значение для инфляции имеет не категория заемщика, а общий объем кредитования, который увеличивает количество денег в экономике».

В регуляторе пояснили, что даже если компании получают дешевые кредиты, эти средства в итоге распределяются среди работников и поставщиков, что приводит к росту спроса и инфляции по тем же механизмам, что и при выдаче потребительских кредитов. Разница заключается только в длине этого пути.

ЦБ также отметил, что действительно доступные кредиты для всех возможны лишь при устойчиво низкой инфляции. Именно для этого денежно-кредитная политика влияет на все ставки в экономике, а адресная поддержка осуществляется правительством точечно, чтобы помогать отдельным отраслям без ускорения роста цен.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральный банк России снизил ключевую ставку на 0,5% – до 15,5% на первом же заседании года.

Позже глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что ключевая ставка может к концу года снизиться и до 10%.

Ранее в Центробанке прогнозировали инфляцию на уровне 4–5% к концу 2026 года при плавном снижении ключевой ставки и росте экономики.