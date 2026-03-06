Celine зарегистрировала товарный знак в России

Tекст: Дарья Григоренко

По данным Роспатента, речь идет о знаке Tambour Noir, на который компания подала заявку в декабре 2024 года. Заявителем в документах указана компания «Селин», передает РИА «Новости».

Как уточняется, окончательное решение о регистрации было принято в феврале текущего года. Новый товарный знак позволит Celine официально продавать на российском рынке такие товары, как свечи, воск, подарочные наборы ароматических свечей и масла для кожи.

Ранее французский люксовый бренд Chanel оформил права на фирменный логотип и название модели сумок в Роспатенте.

До этого модный дом Chanel оформил три товарных знака в России с правом использования до 2035 года. Ранее компания подала заявки на регистрацию брендов по классам оборудования и мебели. Роспатент зарегистрировал марку Rouge Coco Chanel для косметических средств.