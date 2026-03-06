Суд Москвы арестовал совладельца ББР банка за отмывание 2 млрд рублей

Суд Москвы арестовал совладельца ББР банка Гордовича за отмывание 2 млрд рублей

Tекст: Тимур Шайдуллин

Решение о заключении под стражу совладельца ББР банка Дмитрия Гордовича сроком на два месяца принял Басманный суд Москвы.

В суде ТАСС пояснили, что мера пресечения связана с обвинениями по двум эпизодам отмывания денег, совершенного организованной группой в особо крупном размере.

По данным следствия, Гордович, владелец компании «РСК-Ренессанс» Марат Каргинов и бывший директор МХАТ им. Горького Владимир Кехман создали организованную группу для хищения почти 2 млрд рублей при закупке оборудования для сцены МХАТ. Контракт на поставку исполняла компания «Атлант-проект».

Следствие утверждает, что Гордович нашел дружественную компанию, зарегистрированную в Объединенных Арабских Эмиратах, через которую проводились подозрительные финансовые операции. Гордович был задержан в Петербурге в момент, когда пытался вылететь в Турцию.

