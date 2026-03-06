В ЕР рассказали о строительстве более 40 ФАПов в ЕАО по «Народной программе»

Башанкаев подчеркнул, что системе здравоохранения региона уделяется особое внимание, а руководство области стремится обеспечить жителей качественной медицинской помощью на высоком уровне, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Он также отметил, что усилиями партии «Единая Россия» удалось добиться продления программы модернизации первичного звена здравоохранения до 2030 года. На реализацию этих задач в федеральном и региональных бюджетах предусмотрено около двух млрд рублей.
Губернатор ЕАО Мария Костюк рассказала, что сейчас идет подготовка региональной программы здоровьесбережения, главная цель которой – сделать медицинскую помощь более доступной для жителей и повысить внимание к собственному здоровью. Она выразила уверенность, что обсуждение с Бадмой Башанкаевым поможет повысить эффективность этой программы.
В ходе визита Башанкаев также передал учреждениям здравоохранения современное оборудование, встретился с медицинским сообществом и студентами медколледжа, а также обсудил с активом партии «Единая Россия» дальнейшее развитие здравоохранения в регионе.
Ранее в новую народную программу «Единой России» поступило 10 тыс. предложений.