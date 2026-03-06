Иран нанес удары возмездия по Израилю и объектам США за атаку на школу в Минабе

Tекст: Валерия Городецкая

В заявлении, которое приводит агентство Fars, отмечается, что атака стала ответом на гибель детей в результате нападения на школу в Минабе на юге Ирана, передает РИА «Новости».

«22-я волна операции «Правдивое обещание – 4» была проведена в знак мести убийцам детей в школе Минаба... в огне оказались цели США и сионистского режима, протянувшиеся от Персидского залива до Тель-Авива», – говорится в официальном сообщении КСИР.

Военные Ирана уточняют, что удары были нанесены по американским и израильским базам в районе Персидского залива, столице Израиля Тель-Авиве, а также по аэропорту Бен-Гурион и военным объектам в Хайфе. Для атаки были использованы гиперзвуковые ракеты «Хейбар» и сверхтяжелые ракеты «Хорремшахр».

В КСИР подчеркивают, что запуск ракет прошел успешно.

Ранее Иран вычислил пилотов, атаковавших школу для девочек в Минабе.

Напомним, губернатор иранского города Минаб сообщил о гибели учеников в результате атаки на начальную школу.

В Иране заявили о гибели 175 учителей и школьников из-за атак США и Израиля.