Минтранс: Вывоз россиян с Ближнего Востока планируется завершить до конца недели

Tекст: Дарья Григоренко

Как уточнили в Минтрансе, завершение операций ранее планировалось до 14 марта, однако сроки были пересмотрены и сокращены, передает РИА «Новости».

С начала недели российские и зарубежные авиакомпании уже вывезли почти 21 тыс. пассажиров из Объединенных Арабских Эмиратов и Омана. Всего с 2 по 5 марта было выполнено 105 рейсов, из которых 97 рейсов отправились из аэропортов ОАЭ в Москву, Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Минеральные Воды, Махачкалу, Казань и Краснодар. Остальные восемь рейсов были осуществлены из Омана.

В Минтрансе отметили, что перевозчики проводят перебронирования билетов на согласованные с зарубежными авиавластями рейсы, чтобы как можно оперативнее вывезти всех пассажиров. Благодаря тесной координации с авиационными властями других стран авиакомпании в некоторые дни выполняют больше рейсов, чем запланировано: 5 марта, например, вместо 37 рейсов состоялся 41, а число перевезенных пассажиров составило 8,6 тыс. вместо прогнозируемых 8 тыс. человек.

Ранее в Минтрансе сообщили, что билеты на ближайшие даты по маршрутам из стран Ближнего Востока в Россию вновь доступны в свободной продаже у российских авиаперевозчиков.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поручил МЧС, МИД и другим ведомствам организовать вывозные рейсы для россиян, находящихся на Ближнем Востоке. АТОР сообщила о выезде 15,8 тыс. россиян из стран Персидского залива. До конца недели с Ближнего Востока запланировали вывезти всех туристов из России.