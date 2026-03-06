Коэффициент рождаемости в Нижегородской области превысил показатель по ПФО

По словам Никитина, суммарный коэффициент рождаемости в Нижегородской области впервые превысил средний показатель по Приволжскому федеральному округу, сообщается на сайте Кремля.
«Рост пошел примерно с июля, мы опередили годовой прогноз Росстата на 947 детей, почти 1 тыс. детишек родилось плюсом», – заявил Никитин.
По словам губернатора, ключевую роль сыграл комплекс мер, запущенных в 2025 году. В их числе программа «Основа», предусматривающая выплаты не менее 1 млн рублей семейного капитала при рождении каждого ребенка. Мерами поддержки уже воспользовались около 20 тыс. семей, из них 11 тыс. получили новые региональные выплаты при рождении ребенка.
Ранее президент Владимир Путин заявил о необходимости достичь коэффициента рождаемости 2,2 в ближайшие десять лет.
Путин поручил правительству обновить региональные программы демографического развития с учетом лучших практик.
До этого Путин напомнил о снижении общего показателя рождаемости в стране до уровня 1,4%.